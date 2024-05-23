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Міністр фінансів США закликала до "більш амбітних" планів G7 щодо російських активів

Міністр фінансів США закликала до "більш амбітних" планів G7 щодо російських активів

Київ • УНН

 • 19646 перегляди

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала міністрів G7 вивчити більш амбітні варіанти використання заморожених російських активів на суму 325 мільярдів доларів для допомоги Україні, окрім плану ЄС щодо використання відсотків, отриманих від цих активів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен у четвер закликала міністрів G7 на зустрічі в Італії працювати над "амбітнішими варіантами" використання заморожених російських активів для допомоги Україні, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Міністри та керівники центральних банків країн "Групи семи" зустрічаються у Стрезі, на березі озера Маджоре на півночі Італії, щоб підготуватися до саміту глав держав G7 наступного місяця в Апулії.

Окремо вона сказала, що учасники також обговорять тк, що, на її думку, є "надмірною потужністю" ключових зелених технологій, таких як електромобілі, батареї та сонячні панелі.

На порядку денному стоїть план фінансування життєво важливої допомоги Україні з використанням відсотків, отриманих від 300 мільярдів євро (325 мільярдів доларів) активів російського центрального банку, заморожених G7 та Європою.

Європейський Союз раніше цього місяця схвалив використання прибутку від заморожених активів для озброєння України, сподіваючись залучити до трьох мільярдів євро (3,3 мільярда доларів) на рік.

На прес-конференції перед зустріччю у Стрезі Єллен привітала цей план, але додала, що "ми також маємо продовжити нашу колективну роботу над більш амбітними варіантами, враховуючи всі відповідні ризики та діючи спільно".

Вона сказала, що хоче представити "конкретні варіанти" на зустрічі лідерів G7 13-15 червня.

"Нездатність вжити додаткових заходів - це не вихід - ні для майбутнього України, ні для стабільності наших власних економік і безпеки наших народів", - сказала вона.

Сполучені Штати запропонували надати Україні, яка вже понад два роки бореться з російським вторгненням, кредити на суму до 50 мільярдів доларів під заставу відсотків за активами.

Але деталі ще не остаточно узгоджені, зокрема, чи боргові зобов'язання буде випущено лише США чи країнами G7 загалом.

"Ми чекаємо спільної згоди щодо цієї концепції" у Стрезі, а деталі будуть вироблені в найближчі тижні, сказала Єллен.

Вона підтвердила, що "50 мільярдів - це цифра, яка згадувалася як можлива цифра, якої можна було б досягти таким чином. Але рішення про суму ще не ухвалено".

Фінансові лідери G7 займуться пошуками єдиної позиції щодо російських активів та Китаю22.05.24, 09:01 • 20831 перегляд

Спочатку Єллен виступала за радикальніше рішення - конфіскацію самих російських активів.

Але європейські країни стурбовані створенням прецеденту у міжнародному праві та ризиком серйозних юридичних суперечок із мсквою.

Джерело в Міністерстві фінансів Італії, яка як головуюча у G7 цього року проводить переговори в Стрезі, заявило, що пропозиція США є "цікавим кроком вперед", але "будь-яке рішення повинно мати міцну правову основу".

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що Рим буде "чесним посередником" в обговореннях, але зазначив, що завдання "дуже делікатне".

Франція в середу привітала план США, заявивши, що сподівається, що міністри фінансів G7 досягнуть угоди цього тижня.

"Американці внесли пропозиції, які укладаються у межі міжнародного права, і ми збираємося над ними працювати відкрито і конструктивно", - заявив міністр економіки Франції Брюно Ле Мер.

Єллен заявила, що на зустрічі у Стрезі будуть розглянуті "додаткові заходи" проти москви за її війну в Україні, зокрема обмеження її доступу до критично важливих товарів, які підтримують її збройні сили.

Тим часом міністри країн "Групи семи" також обговорять стурбованість тим, що підтримка китайським урядом "зелених" технологій призводить до збільшення виробничих потужностей, чим можуть поглинути світові ринки, стимулюючи дешевий експорт та пригнічуючи зростання в інших країнах.

"Надлишкові потужності загрожують життєздатності компаній у всьому світі, у тому числі на ринках, що розвиваються", - сказала вона.

Вона додала: "Дуже важливо, щоб ми і кількість країн, які вважають це проблемою, виступали чітким і єдиним фронтом".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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