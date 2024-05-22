Фінансові лідери G7 займуться пошуками єдиної позиції щодо російських активів та Китаю

На зустрічі керівників фінансів країн G7 в Італії цього тижня буде зроблено спробу порозумітися з приводу того, як використовувати заморожені російські активи для допомоги військовим зусиллям України і як впоратися зі зростаючою експортною потужністю Китаю на ключових ринках, з посиланням на урядовців повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Міністри фінансів та керівники центральних банків країн "Групи семи" зберуться у північному італійському прибережному місті Стреза у п'ятницю та суботу.

Учасники переговорів G7 вже кілька тижнів обговорюють, як найкраще використати російські фінансові активи на суму близько 300 мільярдів доларів, які були заморожені невдовзі після вторгнення москви до України у лютому 2022 року.

Сполучені Штати прагнуть знайти спосіб збільшити майбутні доходи від цих активів або шляхом випуску облігацій, або, ймовірніше, шляхом надання Україні кредиту, який, за їхніми словами, може забезпечити їй до 50 мільярдів доларів у найближчому майбутньому.

Союзники по G7 налаштовані щодо плану США стосовно заморожених російських активів для України - FT

Проте, вказує видання, необхідно опрацювати безліч юридичних та технічних аспектів, "а це означає, що у Стрезі не очікується досягнення детальної угоди", заявили кілька чиновників.

У цьому випадку продовжаться неформальні переговори з метою надання пропозиції очільникам урядів країн "Групи семи", які зустрінуться в Апулії, на півдні Італії, 13-15 червня.

"Ідея про випуск облігацій G7 для України, схоже, втратила свою актуальність, оскільки США наразі пропонують кредит, підкріплений потоком доходів від заморожених активів", - ідеться у публікації.

Хто буде займатися адмініструванням кредиту - Світовий банк чи якийсь інший орган - як він буде гарантований, як можна оцінити майбутні прибутки і що станеться у разі мирної угоди з росією - все це ще потрібно прояснити.

Європейські офіційні особи виявляють особливу обережність: один дипломат ЄС заявив, що для ухвалення остаточного рішення будуть потрібні "тижні, якщо не місяці".

Цього року Італія головує в G7, і її міністр економіки Джанкарло Джорджетті заявив минулого тижня, що пропозиції США щодо використання російських активів мають "досить серйозні юридичні наслідки", які все ще потребують роз'яснення.

Міністр фінансів Японії Сюничі Судзукі також наголосив, що будь-яка угода має відповідати міжнародному праву.

Перспективи світової торгівлі стануть ще однією центральною темою у Стрезі після того, як Сполучені Штати минулого тижня оголосили про різке підвищення мит на низку китайських імпортних товарів, включаючи акумулятори для електромобілів, комп'ютерні чіпи та медичну продукцію.

Електромобілі, акумулятори та чипи: Байден підвищив мита на імпорт китайських товарів

Джорджетті заявив після кроку США, що ведеться "торговельна війна", що відображає геополітичну напруженість, і попередив про ризик "фрагментації" глобальної торгівлі.

Сполучені Штати не закликають своїх партнерів вжити аналогічних заходів проти Китаю, але один із чиновників заявив, що вони, швидше за все, наполягатимуть на тому, щоб у комюніке G7 висловилося загальне занепокоєння з приводу того, що вони називають промисловими "надмірними потужностями" Пекіна.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила у Франкфурті у вівторок, що Сполученим Штатам та Європі необхідно протидіяти загрозі з боку китайського імпорту "стратегічним та спільним чином", щоб зберегти життєздатність виробників по обидва боки Атлантики та сприяти розвитку їхніх вітчизняних галузей чистої енергетики.

Сполучені Штати закликають європейців закрити лазівки для обходу санкцій проти росії

Інші теми, які обговорюватимуться у Стрезі, згідно з офіційною програмою, включатимуть вплив штучного інтелекту на світову економіку та "підбиття підсумків" санкцій проти росії. Оподаткування також буде на порядку денному: Італія намагається відродити угоду про глобальний мінімальний податок на транснаціональні корпорації, яка була підписана приблизно 140 країнами у 2021 році, але не була повністю реалізована через протидію в США та інших країнах.