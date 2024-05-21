Сполучені Штати закликають європейців закрити лазівки для обходу санкцій проти росії

Міністр фінансів США Джанет Йеллен у вівторок закликала європейські банки активізувати свої зусилля для запобігання обходу санкцій з боку рф. Про це передає УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Міністр фінансів США Джанет Йеллен закликала у вівторок керівництво європейських банків сприяти посиленню режиму санкцій проти росії шляхом боротьби з ухиленням, "у тому числі через треті сторони, і чутливими товарами, які походять із США та Європи".

Вказується, що за останні місяці було багато зроблено для того, щоб росія змогла обійти безліч західних санкцій, запроваджених після її вторгнення в Україну.

В якості останньої реакції на ці події, на початку зустрічі з банкірами, міністр фінансів США Джанет Єллен закликала активізувати свої зусилля для дотримання заходів, спрямованих на припинення ухиляння росії від санкцій.

Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання санкцій і більше зосередитися на спробах Росії ухилитися від них. Я прошу вас забезпечити, щоб ваші закордонні дочірні компанії та філії суворо дотримувалися вашої глобальної політики дотримання санкцій