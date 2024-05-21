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Сполучені Штати закликають європейців закрити лазівки для обходу санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 87213 перегляди

Міністр фінансів США Джанет Єллен закликала європейські банки посилити зусилля у боротьбі з ухиленням від російських санкцій, у тому числі через третіх осіб та чутливі товари, що походять із США та Європи.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен у вівторок закликала європейські банки активізувати свої зусилля для запобігання обходу санкцій з боку рф. Про це передає УНН із посиланням на News Sky.

Деталі

Міністр фінансів США Джанет Йеллен закликала у вівторок керівництво європейських банків сприяти посиленню режиму санкцій проти росії шляхом боротьби з ухиленням, "у тому числі через треті сторони, і чутливими товарами, які походять із США та Європи".

Вказується, що за останні місяці було багато зроблено для того, щоб росія змогла обійти безліч західних санкцій, запроваджених після її вторгнення в Україну.

В якості останньої реакції на ці події, на початку зустрічі з банкірами, міністр фінансів США Джанет Єллен закликала активізувати свої зусилля для дотримання заходів, спрямованих на припинення ухиляння росії від санкцій.

Я закликаю всі присутні тут інституції вжити посилених заходів з дотримання санкцій і більше зосередитися на спробах Росії ухилитися від них. Я прошу вас забезпечити, щоб ваші закордонні дочірні компанії та філії суворо дотримувалися вашої глобальної політики дотримання санкцій

- сказала Йеллен у заздалегідь підготовленому виступі.

Нагадаємо

УНН передавав, що росія ймовірно не змогла знайти альтернативних постачальників для багатьох важливих для війни імпортних товарів. Для того, щоб коло цих товарів постійно розширювалося, необхідно посилювати санкційний режим проти рф та експортний контроль. Про це йдеться в новому Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, який презентувала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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