Група Єрмака-Макфола: рф не знаходить альтернативних постачальників багатьох важливих для війни імпортних товарів. Санкції треба посилювати

ukenru
14:28 • 20347 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

10:47 • 40069 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 56771 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 55301 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 68889 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 81750 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 116472 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138753 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140470 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 252410 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
5 м/с
36 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 49742 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 34677 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 51687 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 40959 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 26700 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 20511 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 252441 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 368632 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 383135 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 298035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 8767 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 8867 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 64011 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 80354 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 91443 перегляди
Актуальне
Група Єрмака-Макфола: рф не знаходить альтернативних постачальників багатьох важливих для війни імпортних товарів. Санкції треба посилювати

Група Єрмака-Макфола: рф не знаходить альтернативних постачальників багатьох важливих для війни імпортних товарів. Санкції треба посилювати

Київ • УНН

 • 18930 перегляди

росія не змогла знайти альтернативних постачальників для багатьох важливих для війни імпортних товарів. Для того, щоб коло цих товарів постійно розширювалося, необхідно посилювати санкційний режим проти рф та експортний контроль

росія ймовірно не змогла знайти альтернативних постачальників для багатьох важливих для війни імпортних товарів. Для того, щоб коло цих товарів постійно розширювалося, необхідно посилювати санкційний режим проти рф та експортний контроль. Про це йдеться в новому Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, який презентувала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, пише УНН.

Деталі

"Експортний контроль, тобто заборона на використання технологій, залишається потужним інструментом стримування військово-промислового комплексу росії, оскільки країна, схоже, не змогла знайти альтернативних постачальників для багатьох важливих для війни імпортних товарів. Проте для підвищення їх ефективності потрібні зміни в поточному підході", - йдеться в документі.

Сплату податків в рф слід вважати хабарництвом - Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії17.05.24, 11:39 • 13607 переглядiв

Зазначається, що санкційна коаліція повинна посилити обмеження на доступ росії до мікроелектроніки, верстатів з ЧПК, програмного забезпечення, навігації, радіо та хімікатів для вибухівки та інших компонентів, які використовуються в оборонному секторі.

Для цього група Єрмака-Макфола пропонує відновити роботу Координаційного комітету багатостороннього експортного контролю (КоКом). 

"Під час холодної війни Сполучені Штати працювали з союзниками та партнерами над створенням КоКом, щоб обмежити передачу Радянському Союзу та іншим комуністичним державам товарів і технологій, які можна було б використовувати для розвитку військового потенціалу. КоКом дав позитивні результати, частково тому, що організація була міжнародною, що допомогло запобігти систематичному ухиленню через прогалини в санкційному режимі. Хоча КоКом не був ідеальним, ця модель є правильною для обмеження передачі Росії військових технологій і технологій подвійного призначення. Новий Коком на базі ОЕСР має бути створений сьогодні", - зазначається в документі.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - зазначив Рувін.

При цьому, уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

"Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

При виробництві авіабомб росіяни використовують деталі аналогічні тим, які застосовуються у побутових вентиляторах - Рувін17.01.24, 17:24 • 156488 переглядiв

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

ВійнаПолітикаНовини Світу
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
andrii-yermakАндрій Єрмак
spolucheni-shtatyСполучені Штати
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,823.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,859.09