Група Єрмака-Макфола: рф не знаходить альтернативних постачальників багатьох важливих для війни імпортних товарів. Санкції треба посилювати

росія ймовірно не змогла знайти альтернативних постачальників для багатьох важливих для війни імпортних товарів. Для того, щоб коло цих товарів постійно розширювалося, необхідно посилювати санкційний режим проти рф та експортний контроль. Про це йдеться в новому Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, який презентувала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, пише УНН.

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"Експортний контроль, тобто заборона на використання технологій, залишається потужним інструментом стримування військово-промислового комплексу росії, оскільки країна, схоже, не змогла знайти альтернативних постачальників для багатьох важливих для війни імпортних товарів. Проте для підвищення їх ефективності потрібні зміни в поточному підході", - йдеться в документі.

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Зазначається, що санкційна коаліція повинна посилити обмеження на доступ росії до мікроелектроніки, верстатів з ЧПК, програмного забезпечення, навігації, радіо та хімікатів для вибухівки та інших компонентів, які використовуються в оборонному секторі.

Для цього група Єрмака-Макфола пропонує відновити роботу Координаційного комітету багатостороннього експортного контролю (КоКом).

"Під час холодної війни Сполучені Штати працювали з союзниками та партнерами над створенням КоКом, щоб обмежити передачу Радянському Союзу та іншим комуністичним державам товарів і технологій, які можна було б використовувати для розвитку військового потенціалу. КоКом дав позитивні результати, частково тому, що організація була міжнародною, що допомогло запобігти систематичному ухиленню через прогалини в санкційному режимі. Хоча КоКом не був ідеальним, ця модель є правильною для обмеження передачі Росії військових технологій і технологій подвійного призначення. Новий Коком на базі ОЕСР має бути створений сьогодні", - зазначається в документі.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери постійно цікавляться, з яких країн компоненти, аби вживати відповідні заходи.

"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи", - зазначив Рувін.

При цьому, уточнив, санкції проти рф діють, але постачання ведеться через країни, які не приєдналися до санкційного режиму.

"Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.

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