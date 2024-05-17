Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  79609 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  125013 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  118375 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  155038 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  62474 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  150025 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135569 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

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В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140158 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

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Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150136 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  232736 просмотра
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11 мая 2024, 08:40  •  434116 просмотра

Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

россия не смогла найти альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Для того, чтобы круг этих товаров постоянно расширялся, необходимо усиливать санкционный режим против рф и экспортный контроль

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Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

Как можно получить прибыль на фоне простоев предприятий?.

Экономика •   •  4970 просмотра
ОГХК демонстрирует парадоксальную статистику по итогам І квартала 2024 года

С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

Из приграничной зоны Харьковской области было эвакуировано более 9 000 человек, но ситуация осложняется из-за постоянных обстрелов со стороны россиян, что делает каждую эвакуацию рискованной для жизни.

Общество •   •  5314 просмотра
С приграничья Харьковщины эвакуировали более 9 тыс. человек, но из-за постоянных обстрелов она усложняется - Синегубов

Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Электронный кабинет для обновления данных военнослужащих, таких как электронная почта, номер телефона и место жительства, должен заработать завтра. На будущее запланированы дополнительные опции.

Война •   •  5666 просмотра
Е-кабинет для обновления военных данных: какие функции будут доступны с 18 мая

Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

Международная рабочая группа по вопросам санкций против россии рекомендовала семи крупнейшим по размеру активов европейским банкам, работающим в россии, уйти с российского рынка и уплатить штрафы, пропорциональные уплаченным там налогам.

Экономика •   •  6307 просмотра
Названы семь крупнейших европейских банков по размеру активов в рф

Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

Воздушные силы Украины предупредили о скоростной цели, направляющейся в Днепропетровскую область, в связи с чем в нескольких восточных областях была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  5863 просмотра
Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Днепропетровской области

Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

Зеленский заявил, что причиной того, что россияне смогли войти в Харьковскую область, является недостаток противовоздушной обороны, что позволяет им использовать свои преимущества в артиллерии и авиации.

Война •   •  7242 просмотра
Зеленский: нехватка ПВО позволила россиянам войти в Харьковскую область

В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Украина вносит изменения в порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов для прохождения военной службы во время особого периода.

Экономика •   •  6133 просмотра
В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Волчанск является ключевой целью российского наступления в Харьковской области, поскольку они стремятся контролировать 10-километровую зону от границы, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Война •   •  6068 просмотра
Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, сосредоточив основные усилия на направлении Стрелечья - Липцы и захвате Волчанска Харьковской области.

Война •   •  5708 просмотра
Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский