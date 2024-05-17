Группа Ермака-Макфола: рф не находит альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Санкции надо усиливать

россия, вероятно, не смогла найти альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Для того, чтобы круг этих товаров постоянно расширялся, необходимо усиливать санкционный режим против рф и экспортный контроль. Об этом говорится в новом Плане действий для дальнейшего усиления санкционного давления на россию - Action Plan 3.0, который представила Международная рабочая группа по санкциям против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, пишет УНН.

Детали

"Экспортный контроль, то есть запрет на использование технологий, остается мощным инструментом сдерживания военно-промышленного комплекса россии, поскольку страна, похоже, не смогла найти альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Однако для повышения их эффективности требуются изменения в текущем подходе", - говорится в документе.

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Отмечается, что санкционная коалиция должна усилить ограничения на доступ россии к микроэлектронике, станкам с ЧПУ, программному обеспечению, навигации, радио и химикатам для взрывчатки и другим компонентам, которые используются в оборонном секторе.

Для этого группа Ермака-Макфола предлагает возобновить работу Координационного комитета многостороннего экспортного контроля (КоКом).

"Во время холодной войны Соединенные Штаты работали с союзниками и партнерами над созданием КоКом, чтобы ограничить передачу Советскому Союзу и другим коммунистическим государствам товаров и технологий, которые можно было бы использовать для развития военного потенциала. КоКом дал положительные результаты, отчасти потому, что организация была международной, что помогло предотвратить систематическое уклонение из-за пробелов в санкционном режиме. Хотя КоКом не был идеальным, эта модель является правильной для ограничения передачи россии военных технологий и технологий двойного назначения. Новый Коком на базе ОЭСР должен быть создан сегодня", - отмечается в документе.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры постоянно интересуются, из каких стран компоненты, чтобы принимать соответствующие меры.

"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы", - отметил Рувин.

При этом, уточнил, санкции против рф действуют, но поставки ведутся через страны, которые не присоединились к санкционному режиму.

"Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.

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