При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Из-за санкционного давления россияне при производстве авиационных бомб начали использовать детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в комментарии УНН.

Ранее часть механизма открывания крыльев на российских авиационных бомбах была более специфической по своему изготовлению, сейчас - это детали аналогичные тем, которые используются в бытовых вентиляторах. Функция сохранена, но однозначно ее качество и эффективность использования ниже. В то же время - это не меняет того фактора, что россия сознательно использует это оружие против мирного населения Украины и, к сожалению, во многих случаях его использование приводит к тяжелым последствиям и человеческим жертвам - рассказал Александр Рувин.

По его словам, санкционная политика бесспорно уже ощутима, однако ее важно продолжать и усиливать. Враг пытается всячески обходить санкции, использовать для поставки посредничество третьих стран и нелегальные закупки.

Именно поэтому задача судебных экспертов - предоставить надежные доказательства российских преступлений и создать основу для дальнейшей санкционной работы.

"Большая часть работы посвящена исследованию микроэлектроники в российском оружии, ведь именно это обеспечивает в целом возможность его использования. Мы видим, что высокотехнологичные иностранные электронные компоненты есть в каждой российской ракете, которой враг атакует Украину. Без этих деталей, изготовленных американскими, французскими, немецкими и производителями других стран оружие бы просто не существовало. Страна-агрессор не имеет достаточно технологий и мощностей для их производства. Уже сейчас, там где это возможно, в своих ракетах россияне пытаются заменить иностранные компоненты на отечественные, но есть важные стратегические части с которыми это сделать невозможно", - подытожил директор КНИИСЭ.

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