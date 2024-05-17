Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

Взяточничеством, которое должно влечь за собой штрафные санкции, предлагается считать уплату иностранными компаниями налогов в РФ. Соответствующее предложение заложено в новом Плане действий для дальнейшего усиления санкционного давления на россию - Action Plan 3.0, которую представила Международная рабочая группа по санкциям против россии, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), Посол Майкл Макфол, передает УНН со ссылкой на документ.

Сейчас западные компании в россии платят значительные налоги российскому правительству. Разумным первым шагом было бы ввести механизм, который заставит компании, работающие в россии, платить соответствующие штрафы в своих странах, как это делают в США компании, которые платят взятки за рубежом. Уплату налога россии следует считать равнозначной взяточничеству - говорится в документе.

Представители Группы считают, что все западные компании должны покинуть россию, пока продолжается вторжение.

Если они будут продолжать получать прибыль от поддержки войны россии против Украины, они должны столкнуться с санкциями. Особенно это касается известных западных компаний, таких как Schlumberger и Raiffeisen, которые подорвали влияние санкций в таких критических секторах, как финансы и нефть. Западные компании в других секторах, например, в сельском хозяйстве, здравоохранении и розничной торговле, которые продолжают зарабатывать деньги и инвестировать в россии, также должны разработать планы сворачивания деятельности и выхода из своего бизнеса в россии. Следует также учитывать стоимость их российских активов - говорится в документе.

Напомним

Несмотря на санкции, многие крупные иностранные компании, такие как Leroy Merlin, Philip Morris, PepsiCo, Auchan, Nestle, Alibaba, Unilever, Mondelez и Xiaomi, продолжают работать в рф, предоставляя ресурсы, которые могут помочь кремлю в военных действиях против Украины.

США ограничат доступ Raiffeisen Bank к финансовой системе страны, если он не выйдет из россии