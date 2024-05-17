Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  71789 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  124255 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  117632 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  114357 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  153766 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  62143 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  148842 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135559 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140155 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150132 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф

"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф

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16 мая 2024, 08:19  •  148842 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  211784 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  231668 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  433084 просмотра

Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

Многие крупные иностранные компании продолжают работать в россии, несмотря на ее вторжение в Украину, предоставляя ресурсы, которые могут способствовать военным действиям. Поэтому в Международной рабочей группе по санкциям против россии предлагается рассматривать уплату налогов этими компаниями в россии как взяточничество, которое наказывается штрафами.

политика •   •  4474 просмотра
Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина был застрелен французской полицией после попытки поджечь синагогу в Руане.

Новости Мира •   •  3797 просмотра
Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину

Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

"Нафтогаз Украины" активно готовится к новому отопительному сезону. В этом году добыча газа увеличена до 15 миллиардов кубометров; добыча нефти - на 2 миллиона тонн.

Экономика •   •  4376 просмотра
Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину

Президент Бразилии Лула да Силва не посетит Саммит мира по Украине, поскольку не видит "смысла" участвовать в мероприятии, в котором не участвуют две конфликтующие стороны.

Война •   •  6006 просмотра
Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину

"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф

Санкционная группа Макфола-Ермака представила План действий 3. 0, предлагая такие меры, как конфискация замороженных активов российского центрального банка, усиление контроля за соблюдением предельных цен на нефть, введение полного эмбарго на экспорт российского урана, алюминия и стали, санкции против западных компаний, работающих в россии, и приравнивание налоговых платежей в россию к взяточничеству, чтобы подорвать экономический и военный потенциал россии для более быстрого прекращения ее агрессии в Украине.

Война •   •  5809 просмотра
"Снизит экспортные доходы на 70-80 млрд долл.": группа Макфола-Ермака предложила санкции против западных компаний в россии и "теневого флота", эмбарго на уран, алюминий и сталь и конфискацию активов рф

Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали

Начиная с 18 мая, пограничники будут проверять военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы, причем для определенных категорий проверка будет обязательной, а для других - необязательной.

Общество •   •  8092 просмотра
Проверка военно-учетных документов при пересечении границы: в ГПСУ рассказали детали

Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин

За прошедшие сутки на Покровском направлении украинские войска отбили 41 вражеский обстрел, при этом ситуация динамично менялась: на одних участках противник достигал ограниченного тактического успеха из-за интенсивного огня, а на других - украинские войска отвоевывали утраченные позиции.

Война •   •  7849 просмотра
Обстановка на Покровском направлении динамично меняется - Волошин

В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф

Американские законодатели поддержали санкции против российской государственной ядерной компании "Росатом" за ее роль в захвате Запорожской атомной электростанции, ссылаясь на риск ядерной катастрофы из-за действий России.

политика •   •  6986 просмотра
В США обратили внимание на роль "росатома" в захвате ЗАЭС и поддержали санкции в отношении госконцерна рф

Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА

Сегодня в Киевском горсовете продолжилась дискуссия относительно возможного девелоперского проекта в Китаево. На заседании представители девелоперской компании подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятниками.

Культура •   •  6571 просмотра
Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА

"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель

Служба безопасности Украины задержала 30-летнего харьковчанина, который готовил серию ракетно-бомбовых ударов по боевым позициям Сил обороны.

Война •   •  7819 просмотра
"Сливал" рашистам позиции ПВО, прикрывающей Харьков: задержан предатель