Сплату податків в рф слід вважати хабарництвом - Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії

Хабарництвом, яке має тягти за собою штрафні санкції, пропонується вважати сплату іноземними компаніями податків в рф. Відповідна пропозиція закладена у новому Плані дій для подальшого посилення санкційного тиску на росію – Action Plan 3.0, яку презентувала Міжнародна робоча група щодо санкцій проти росії, яку очолюють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), Посол Майкл Макфол, передає УНН з посиланням на документ.

Наразі західні компанії в росії платять значні податки російському уряду. Розумним першим кроком було б запровадити механізм, який змусить компанії, що працюють у Росії, сплачувати відповідні штрафи у своїх країнах, як це роблять у США компанії, що платять хабарі за кордоном. Сплату податку росії слід вважати рівнозначною хабарництву

Представники Групи вважають, що усі західні компанії повинні покинути росію, поки триває вторгнення.

Якщо вони продовжуватимуть отримувати прибуток від підтримки війни росії проти України, вони повинні зіткнутися з санкціями. Особливо це стосується відомих західних компаній, таких як Schlumberger і Raiffeisen, які підірвали вплив санкцій у таких критичних секторах, як фінанси та нафта. Західні компанії в інших секторах, наприклад, у сільському господарстві, охороні здоров’я та роздрібній торгівлі, які продовжують заробляти гроші та інвестувати в росії, також повинні розробити плани згортання діяльності та виходу зі свого бізнесу в росії. Слід також враховувати вартість їхніх російських активів