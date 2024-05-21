Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Министр финансов США Джанет Йеллен во вторник призвала европейские банки активизировать свои усилия для предотвращения обхода санкций со стороны РФ. Об этом передает УНН с ссылкой на news sky.

Детали

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала во вторник руководство европейских банков способствовать усилению режима санкций против России путем борьбы с уклонением, "в том числе через третьи стороны, и чувствительными товарами, которые происходят из США и Европы".

Указывается, что за последние месяцы было много сделано для того, чтобы россия смогла обойти множество западных санкций, введенных после ее вторжения в Украину.

В качестве последней реакции на эти события, в начале встречи с банкирами, министр финансов США Джанет Йеллен призвала активизировать свои усилия для соблюдения мер, направленных на прекращение уклонения России от санкций.

Я призываю все присутствующие здесь институты принять усиленные меры по соблюдению санкций и больше сосредоточиться на попытках России уклониться от них. Я прошу вас обеспечить, чтобы ваши зарубежные дочерние компании и филиалы строго придерживались вашей глобальной политики соблюдения санкций - сказала Йеллен в заранее подготовленном выступлении.

Напомним,

УНН передавал, что россия, вероятно, не смогла найти альтернативных поставщиков для многих важных для войны импортных товаров. Для того, чтобы круг этих товаров постоянно расширялся, необходимо усиливать санкционный режим против рф и экспортный контроль. Об этом говорится в новом Плане действий для дальнейшего усиления санкционного давления на Россию - Action Plan 3.0, который представила Международная рабочая группа по санкциям против России.