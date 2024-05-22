Финансовые лидеры G7 займутся поисками единой позиции по российским активам и Китаю

На встрече руководителей финансов стран G7 в Италии на этой неделе будет предпринята попытка найти общий язык по поводу того, как использовать замороженные российские активы для помощи военным усилиям Украины и как справиться с растущей экспортной мощностью Китая на ключевых рынках, со ссылкой на чиновников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министры финансов и руководители центральных банков стран "Группы семи" соберутся в северном итальянском прибрежном городе Стреза в пятницу и субботу.

Переговорщики G7 уже несколько недель обсуждают, как лучше всего использовать российские финансовые активы на сумму около 300 миллиардов долларов, которые были заморожены вскоре после вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года.

Соединенные Штаты стремятся найти способ увеличить будущие доходы от этих активов либо путем выпуска облигаций, либо, скорее, путем предоставления Украине кредита, который, по их словам, может обеспечить ей до 50 миллиардов долларов в ближайшем будущем.

Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT

Однако, указывает издание, необходимо проработать множество юридических и технических аспектов, "а это значит, что в Стрезе не ожидается достижения детального соглашения", заявили несколько чиновников.

В этом случае продолжатся неформальные переговоры с целью предоставления предложения главам правительств стран "Группы семи", которые встретятся в Апулии, на юге Италии, 13-15 июня.

"Идея о выпуске облигаций G7 для Украины, похоже, потеряла свою актуальность, поскольку США сейчас предлагают кредит, подкрепленный потоком доходов от замороженных активов", - говорится в публикации.

Кто будет заниматься администрированием кредита - Всемирный банк или какой-то другой орган - как он будет гарантирован, как можно оценить будущие прибыли и что произойдет в случае мирного соглашения с россией - все это еще нужно прояснить.

Европейские официальные лица проявляют особую осторожность: один дипломат ЕС заявил, что для принятия окончательного решения потребуются "недели, если не месяцы".

В этом году Италия председательствует в G7, и ее министр экономики Джанкарло Джорджетти заявил на прошлой неделе, что предложения США по использованию российских активов имеют "довольно серьезные юридические последствия", которые все еще требуют разъяснений.

Министр финансов Японии Сюничи Сузуки также подчеркнул, что любое соглашение должно соответствовать международному праву.

Перспективы мировой торговли станут еще одной центральной темой в Стрезе после того, как Соединенные Штаты на прошлой неделе объявили о резком повышении пошлин на ряд китайских импортных товаров, включая аккумуляторы для электромобилей, компьютерные чипы и медицинские продукты.

Электромобили, аккумуляторы и чипы: Байден повысил пошлины на импорт китайских товаров

Джорджетти заявил после шага США, что ведется "торговая война", отражающая геополитическую напряженность, и предупредил о риске "фрагментации" глобальной торговли.

Соединенные Штаты не призывают своих партнеров принять аналогичные меры против Китая, но один из официальных лиц сказал, что они, скорее всего, будут настаивать на том, чтобы коммюнике G7 выражало общую озабоченность по поводу того, что они называют промышленными "избыточными мощностями" Пекина.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во Франкфурте во вторник, что Соединенным Штатам и Европе необходимо противодействовать угрозе со стороны китайского импорта "стратегическим и совместным образом", чтобы сохранить жизнеспособность производителей по обе стороны Атлантики и способствовать развитию их отечественных отраслей чистой энергетики.

Соединенные Штаты призывают европейцев закрыть лазейки для обхода санкций против россии

Другие темы, которые будут обсуждаться в Стрезе, согласно официальной программе, будут включать влияние искусственного интеллекта на мировую экономику и "подведение итогов" санкций против россии. Налогообложение также будет на повестке дня: Италия пытается возродить соглашение о глобальном минимальном налоге на транснациональные корпорации, которое было подписано примерно 140 странами в 2021 году, но не было полностью реализовано из-за противодействия в США и других странах.