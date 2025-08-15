$41.510.09
14 августа, 14:49
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Переговоры Трампа с путиным на Аляске: объявлено время встречи

Киев • УНН

 • 5890 просмотра

Встреча путина и Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по киевскому времени. Накануне встречи продолжается масштабный проукраинский митинг.

Переговоры Трампа с путиным на Аляске: объявлено время встречи

Запланированная встреча путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже начнется в пятницу, 15 августа в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщили в росСМИ со ссылкой на администрацию Белого дома, передает УНН.

Встреча путина и Трампа в Анкоридже начнется в пятницу в 22:00 по киевскому времени, сообщили в Белом доме

- отмечают в российских СМИ. 

Тем временем в центре Анкориджа продолжается масштабный проукраинский митинг накануне запланированной встречи Дональда Трампа и путина. Участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Украины и против агрессии России.

Напомним

Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.  

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

В то же время Украина и ее международные партнеры настаивают, что никакие решения по мирному урегулированию не могут приниматься без участия Украины, и будут иметь смысл только после достижения устойчивого прекращения огня. 

Вероника Марченко

Войнаполитика
Аляска
Белый дом
Дональд Трамп
Украина