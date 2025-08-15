Запланированная встреча путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже начнется в пятницу, 15 августа в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщили в росСМИ со ссылкой на администрацию Белого дома, передает УНН.

Тем временем в центре Анкориджа продолжается масштабный проукраинский митинг накануне запланированной встречи Дональда Трампа и путина. Участники акции держат плакаты с лозунгами в поддержку Украины и против агрессии России.

Напомним

Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что по итогам переговоров на Аляске не планируется подписание никаких документов. На саммите будут обсуждаться вопросы, "связанные с украинским урегулированием".

В то же время Украина и ее международные партнеры настаивают, что никакие решения по мирному урегулированию не могут приниматься без участия Украины, и будут иметь смысл только после достижения устойчивого прекращения огня.

