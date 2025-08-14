Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час

Не буде перебільшенням сказати, що увесь світ завмер в очікуванні зустрічі, яка відбудеться між президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та російським диктатором володимиром путіним на Алясці, щоб обговорити припинення агресивної війни росії проти України. Що відомо про цю зустріч на даний момент, розповідає УНН.

Зустріч Трампа і путіна на Алясці

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт заявила, що зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним відбудеться у п'ятницю в Анкориджі, яке є найбільшим містом Аляски.

Президент Трамп рішуче налаштований спробувати покласти край цій війні та зупинити вбивства - заявила Лівітт.

Також Лівітт повідомила, що Трамп вилетить до Аляски для переговорів з путіним вранці у п’ятницю. В програмі передбачено офіційний обід для делегацій, а потім буде пресконференція.

Вона також наголосила, що президент Трамп неодноразово повторював, що він завжди віддаватиме перевагу миру та партнерству, коли ці результати можуть бути досягнуті.

російська сторона заявила, що зустріч путіна та Трампа розпочнеться в приблизно об 11:30 за місцевим часом (тобто, о 22:30 за Києвом) з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім відбудуться переговори у складах делегацій і вони продовжаться за робочим сніданком.

Керолайн Лівітт повідомила, що ця зустріч відбувається на прохання президента росії путіна. Саме тому на ній не буде українського лідера Володимира Зеленського, хоча раніше ходили чутки, що він може бути присутнім на Алясці у цей же час.

Ця зустріч відбулася тому, що президент росії попросив президента Сполучених Штатів зустрітися через свого спеціального посланника Стіва Віткоффа. Президент погоджується на цю зустріч на прохання президента путіна - каже вона.

Джей Ді Венс: Вашингтон не нав'язуватиме Україні мирну угоду з рф - NBC News

Зі свого боку Зеленський заявив, що Трамп і путін можуть обговорювати питання взаємовідносин між своїми країнами, але вирішувати долю України без її участі ніхто не має права.

Якщо говорити про перемовини, то вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийме. Тому розмова президента Сполучених штатів і путіна безумовно може бути важливою для двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть - повідомив Зеленський.

Зеленський також підкреслив, що лише тристороння зустріч за участі його, Трампа та путіна може покласти кінець війні.

Залучення Європи

Зеленський, а також європейські лідери неодноразово наголошували на тому, що участь європейських країн у процесах, які можуть бути запущені зустріччю Трампа і путіна, є обов’язковою. Саме з метою узгодження позицій у середу відбулися онлайн-консультації за участі ключових лідерів Європи, президента Зеленського та Дональда Трампа.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час цього онлайн-саміту заявив, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Цей меседж був надісланий американському лідеру.

На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, про який ми прокомунікували сьогодні Трампу. Ми були одностайні в оцінці ситуації й в тому, якої мети можна досягти - сказав Мерц.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що уряд Італії очікує на визначення позиції росії на саміті в Алясці під час переговорів Дональда Трампа та путіна. Вона наголосила, що до цього моменту росія не зробила жодного переконливого кроку на зустріч миру.

В такому ж дусі висловилися прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон та інші.

Трамп не бачить росію рівнею, їх чекає розчарування - ЦПД РНБО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сторони узгодили п’ять ключових позицій для завершення війни.

Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом США. Була перед цим координаційна розмова, як я вже сказав, ми узгодили спільні принципи, 5 принципів. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов - сказав Зеленський.

При цьому український лідер наголосив, що Україна не має наміру розглядати територіальні поступки державі-агресору. Зокрема, українська армія не вийде з Донбасу.

Скептицизм щодо саміту на Алясці

Медіа загалом налаштовані достатньо скептично щодо майбутньої зустрічі Трампа і путіна. Зокрема, Bloomberg пише, що український та європейські лідери стурбовані тим, що Дональда Трампа вдруге обдурять, коли він зустрінеться з російським диктатором на Алясці в п'ятницю. Можливо, якщо Трамп хоче вийти з цієї зустрічі майстром переговорів, а не слабким гравцем, пише видання, його найрозумнішим кроком може бути відкладення саміту, доки він не буде краще підготовлений.

Трамп не вважає зустріч на Алясці поступками путіну - Рубіо

The Telegraph пише, що Трамп готується запропонувати російському диктатору володимиру путіну доступ до рідкісноземельних корисних копалин на Алясці, щоб стимулювати його до припинення війни проти України.

Це ж видання писало, що укладення угоди щодо війни в Україні між Трампом і путіним на Алясці малоймовірне через відсутність Зеленського на переговорах. Територіальні поступки є головним каменем спотикання, Президент України відкидає обмін територіями.

Також за інформацією Інституту вивчення війни повідомив, що російська сторона підтвердила, що її позиція щодо війни проти України не змінилася, а цілі кремля залишаються тими самими напередодні саміту на Алясці 15 серпня.

"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді