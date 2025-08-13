$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 15519 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07 • 20600 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 26231 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 59389 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 64435 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 120455 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 57310 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 101830 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 34222 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці - заява уряду Італії

Київ • УНН

 • 1532 перегляди

Уряд Італії очікує на визначення позиції росії щодо Аляски під час переговорів Дональда Трампа та володимира путіна. Прем'єр-міністр Мелоні подякувала Трампу за зусилля та Зеленському за пошук дипломатичного рішення.

Настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці - заява уряду Італії

Настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці під час перемовин президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, оскільки досі вона не виявляла наміру робити будь-які значні кроки вперед.

Про це йдеться в заяві італійського уряду, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, під час обговорення прем'єр-міністр Мелоні висловила вдячність президенту Трампу за його зусилля, ще раз наголосивши на важливості продовження співпраці зі США для припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, а також подякувала президенту Зеленському за серйозність, проявлену до цього часу в пошуку дипломатичного вирішення.

Зараз настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці, оскільки досі вона не виявляла наміру робити будь-які значні кроки вперед

- йдеться в заяві уряду.

Нагадаємо

Президент США, за два дні до саміту з його російським колегою володимиром путіним на Алясці, переговори з представниками країн Європи та Володимиром Зеленським, і за підсумками, оцінив їх на 10 з 10.

Павло Башинський

Політика
Аляска
Джорджа Мелоні
Reuters
Дональд Трамп
Італія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна