Настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці - заява уряду Італії

Настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці під час перемовин президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, оскільки досі вона не виявляла наміру робити будь-які значні кроки вперед.

Про це йдеться в заяві італійського уряду, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, під час обговорення прем'єр-міністр Мелоні висловила вдячність президенту Трампу за його зусилля, ще раз наголосивши на важливості продовження співпраці зі США для припинення конфлікту та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України, а також подякувала президенту Зеленському за серйозність, проявлену до цього часу в пошуку дипломатичного вирішення.

Зараз настав час подивитися, якою буде позиція росії в Алясці, оскільки досі вона не виявляла наміру робити будь-які значні кроки вперед - йдеться в заяві уряду.

Нагадаємо

Президент США, за два дні до саміту з його російським колегою володимиром путіним на Алясці, переговори з представниками країн Європи та Володимиром Зеленським, і за підсумками, оцінив їх на 10 з 10.