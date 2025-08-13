Пришло время посмотреть, какова будет позиция России по Аляске – заявление правительства Италии
Киев • УНН
Правительство Италии ожидает определения позиции России по Аляске во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Премьер-министр Мелони поблагодарила Трампа за усилия и Зеленского за поиск дипломатического решения.
Пришло время посмотреть, какой будет позиция России на Аляске во время переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку до сих пор она не проявляла намерения делать какие-либо значительные шаги вперед.
Об этом говорится в заявлении итальянского правительства, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, во время обсуждения премьер-министр Мелони выразила благодарность президенту Трампу за его усилия, еще раз подчеркнув важность продолжения сотрудничества с США для прекращения конфликта и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины, а также поблагодарила президента Зеленского за серьезность, проявленную до сих пор в поиске дипломатического решения.
Сейчас пришло время посмотреть, какой будет позиция России на Аляске, поскольку до сих пор она не проявляла намерения делать какие-либо значительные шаги вперед
Напомним
Президент США, за два дня до саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, провел переговоры с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским, и по итогам, оценил их на 10 из 10.