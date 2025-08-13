Пришло время посмотреть, какова будет позиция России по Аляске – заявление правительства Италии

$41.430.02
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 15047 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 20255 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 25884 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 58635 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 63815 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119256 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 56859 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100908 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 97116 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
В russia прокомментировали слухи о возможном обмене территориями между государством-агрессором и УкраинойVideo13 августа, 11:10
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ13:12
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38
Нардепа Федора Христенко объявили в розыск: новые детали дела15:06
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 119216 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 100881 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19
Пришло время посмотреть, какова будет позиция России по Аляске – заявление правительства Италии

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Правительство Италии ожидает определения позиции России по Аляске во время переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина. Премьер-министр Мелони поблагодарила Трампа за усилия и Зеленского за поиск дипломатического решения.

Пришло время посмотреть, какова будет позиция России по Аляске – заявление правительства Италии

Пришло время посмотреть, какой будет позиция России на Аляске во время переговоров президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку до сих пор она не проявляла намерения делать какие-либо значительные шаги вперед.

Об этом говорится в заявлении итальянского правительства, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, во время обсуждения премьер-министр Мелони выразила благодарность президенту Трампу за его усилия, еще раз подчеркнув важность продолжения сотрудничества с США для прекращения конфликта и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины, а также поблагодарила президента Зеленского за серьезность, проявленную до сих пор в поиске дипломатического решения.

Сейчас пришло время посмотреть, какой будет позиция России на Аляске, поскольку до сих пор она не проявляла намерения делать какие-либо значительные шаги вперед

- говорится в заявлении правительства.

Напомним

Президент США, за два дня до саммита со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, провел переговоры с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским, и по итогам, оценил их на 10 из 10.

Павел Башинский

политика
Аляска
Джорджия Мелони
Reuters
Дональд Трамп
Италия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина