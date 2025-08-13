"10 з 10": Трамп високо оцінив телефонну розмову з європейськими лідерами та Зеленським

Президент США, за два дні до саміту з його російським колегою Володимиром Путіним на Алясці, переговори з представниками країн Європи та Володимиром Зеленським, і за підсумками, оцінив їх на 10 з 10.

Передає УНН із посиланням на Associated Press.

Деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що його телефонна розмова з європейськими лідерами і президентом України пройшла добре. Він і оцінив її на 10 з 10.

Європейські лідери організували телефонну розмову в середу, щоб Трамп міг поговорити з президентом України Зеленським.

Втім залишилося питання без відповіді. Очільник Білого дому не відповів, а чи наполягав він взагалі на тому, щоб зустріч з путіним відбулася з або без Зеленського.

Зазначимо також, що за підсумками сьогоднішньої дистанційної конференції Трамп заявив, що будуть "дуже серйозні наслідки", якщо президент росії володимир путін не погодиться припинити війну в Україні після їхнього п'ятничного саміту в Алясці.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість другої зустрічі за участю Володимира Зеленського, якщо перші переговори з володимиром путіним пройдуть успішно.

Президент США Дональд Трамп провів онлайн-консультації з європейськими лідерами, включаючи президента Польщі та України, що тривали понад годину.