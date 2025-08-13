"10 из 10": Трамп высоко оценил телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10. Разговор состоялся за два дня до саммита с Владимиром Путиным на Аляске.
Передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины прошел хорошо. Он и оценил его на 10 из 10.
Европейские лидеры организовали телефонный разговор в среду, чтобы Трамп мог поговорить с президентом Украины Зеленским.
Впрочем, остался вопрос без ответа. Глава Белого дома не ответил, а настаивал ли он вообще на том, чтобы встреча с Путиным состоялась с или без Зеленского.
Отметим также, что по итогам сегодняшней дистанционной конференции Трамп заявил, что будут "очень серьезные последствия", если президент России Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине после их пятничного саммита на Аляске.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности второй встречи с участием Владимира Зеленского, если первые переговоры с Владимиром Путиным пройдут успешно.
Президент США Дональд Трамп провел онлайн-консультации с европейскими лидерами, включая президента Польши и Украины, которые длились более часа.