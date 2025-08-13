$41.430.02
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

"10 из 10": Трамп высоко оценил телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским

Киев • УНН

 • 2202 просмотра

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10. Разговор состоялся за два дня до саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

"10 из 10": Трамп высоко оценил телефонный разговор с европейскими лидерами и Зеленским

Президент США, за два дня до саммита с его российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, провел переговоры с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским, и по итогам оценил их на 10 из 10.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с европейскими лидерами и президентом Украины прошел хорошо. Он и оценил его на 10 из 10. 

Европейские лидеры организовали телефонный разговор в среду, чтобы Трамп мог поговорить с президентом Украины Зеленским.

Впрочем, остался вопрос без ответа. Глава Белого дома не ответил, а настаивал ли он вообще на том, чтобы встреча с Путиным состоялась с или без Зеленского.

Отметим также, что по итогам сегодняшней дистанционной конференции  Трамп заявил, что будут "очень серьезные последствия", если президент России Владимир Путин не согласится прекратить войну в Украине после их пятничного саммита на Аляске.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности второй встречи с участием Владимира Зеленского, если первые переговоры с Владимиром Путиным пройдут успешно.

Президент США Дональд Трамп провел онлайн-консультации с европейскими лидерами, включая президента Польши и Украины, которые длились более часа. 

Игорь Тележников

