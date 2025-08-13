$41.430.02
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським

Київ • УНН

 • 1616 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість другої зустрічі за участю Володимира Зеленського, якщо перші переговори з володимиром путіним пройдуть успішно. Трамп зустрінеться з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці для обговорення війни рф проти України.

Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо перша зустріч між ним і російським диктатором володимиром путіним цієї п’ятниці пройде нормально, то хотів би одразу організувати другу зустріч за участі українського лідера Володимира Зеленського. Якщо Трамп не отримає потрібних йому відповідей на першій зустрічі з путіним, то другої зустрічі не буде. Про це Трамп заявив під час пресконференції, передає УНН.

Є дуже велика ймовірність, що ми проведемо другу зустріч, яка буде більш продуктивною, ніж перша, тому що на першій я збираюся з'ясувати, де ми знаходимося і що ми робимо 

- сказав Трамп.

Він додав, що якщо зустріч із путіним цієї п’ятниці пройде добре, то дуже швидко відбудеться друга зустріч між путіним, Зеленським та Трампом, "якщо вони захочуть, щоб він там був".

Ми знову принесемо мир у Європу: Венс після розмови із Трампом13.08.25, 19:49 • 1402 перегляди

Можливо, другої зустрічі не буде, бо якщо я вважатиму, що вона недоречна, оскільки я не отримав відповідей, які нам потрібні, то другої зустрічі не буде 

- додав Трамп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність готувати тристоронній формат розмов разом з США та росією.

Додамо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Башинський

