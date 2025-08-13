Зеленський наголосив на необхідності готувати тристоронній формат розмов із США та рф

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність готувати тристоронній формат розмов разом з США та росією. Про це Зеленський сказав під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, передає кореспондент УНН.

Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов. Має бути припинення вогню. Мають бути гарантії безпеки, і повинні бути посилення, якщо росія не погодиться на припинення вогню на Алясці - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Наприкінці наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. США працюють над місцем для зустрічі.

Раніше Зеленський заявив, що для завершення війни потрібні дві двосторонні та одна тристороння зустрічі за участі США.