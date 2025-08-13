$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 8080 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 12813 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 28861 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 36399 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 67573 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 36543 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 62669 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 28219 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 68846 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 35069 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Трамп, Зеленський та путін можуть зустрітися наступного тижня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Наприкінці наступного тижня можлива зустріч президентів США, України та російського диктатора. Як повідомляють ЗМІ, США шукають місце для проведення переговорів.

Трамп, Зеленський та путін можуть зустрітися наступного тижня - ЗМІ

Наприкінці наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. США працюють над місцем для зустрічі, передає УНН із посиланням на CBS News.

США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня 

- пише видання із посиланням на два джерела, знайомі з цими переговорами.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна