Трамп, Зеленський та путін можуть зустрітися наступного тижня - ЗМІ

Наприкінці наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. США працюють над місцем для зустрічі, передає УНН із посиланням на CBS News.

США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня