Трамп, Зеленський та путін можуть зустрітися наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
Наприкінці наступного тижня можлива зустріч президентів США, України та російського диктатора. Як повідомляють ЗМІ, США шукають місце для проведення переговорів.
Наприкінці наступного тижня, ймовірно, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа, Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна. США працюють над місцем для зустрічі, передає УНН із посиланням на CBS News.
США працюють над місцем для зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського вже наприкінці наступного тижня
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.