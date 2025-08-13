Трамп, Зеленский и путин могут встретиться на следующей неделе - СМИ

В конце следующей недели, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. США работают над местом для встречи, передает УНН со ссылкой на CBS News.

США работают над местом для встречи Трампа, путина и Зеленского уже в конце следующей недели - пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с этими переговорами.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.