ukenru
Эксклюзив
14:07 • 8772 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 13504 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 30073 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 37585 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 69782 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 37372 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 64219 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 70010 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 35168 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 83452 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
755мм
Трамп, Зеленский и путин могут встретиться на следующей неделе - СМИ

Киев • УНН

 • 606 просмотра

В конце следующей недели возможна встреча президентов США, Украины и российского диктатора. Как сообщают СМИ, США ищут место для проведения переговоров.

Трамп, Зеленский и путин могут встретиться на следующей неделе - СМИ

В конце следующей недели, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. США работают над местом для встречи, передает УНН со ссылкой на CBS News.

США работают над местом для встречи Трампа, путина и Зеленского уже в конце следующей недели

- пишет издание со ссылкой на два источника, знакомых с этими переговорами.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина