Трамп, Зеленский и путин могут встретиться на следующей неделе - СМИ
Киев • УНН
В конце следующей недели возможна встреча президентов США, Украины и российского диктатора. Как сообщают СМИ, США ищут место для проведения переговоров.
В конце следующей недели, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. США работают над местом для встречи, передает УНН со ссылкой на CBS News.
США работают над местом для встречи Трампа, путина и Зеленского уже в конце следующей недели
Напомним
Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования войны рф против Украины и экономические интересы.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.