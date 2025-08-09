$41.460.15
48.280.01
ukenru
06:10 • 1708 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 42355 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 42567 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 138599 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 136591 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 77822 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 131435 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 73836 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 52995 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 38215 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Київ • УНН

 • 1686 перегляди

Президент Зеленський заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці заявив, що "ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру", а "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України", "дарувати свою землю окупанту українці не будуть", водночас вказавши, що "Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир", пише УНН.

Деталі

"Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України", - зазначив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у суботу вранці.

Президент вказав, що "путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну". "Це було його головною помилкою – не зважати на українців. Я вірю в наших людей. Українці сильні. Українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо росії нагород за зроблене", - наголосив Зеленський.

"Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і росія має її закінчити. росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", - сказав Президент.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть

- підкреслив Зеленський.

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати

- сказав Президент.

Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання москви

- наголосив Зеленський.

При цьому Президент висловив вдячність "усім нашим людям за те, що ми разом". "Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна", - підсумував Зеленський.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці09.08.25, 01:42 • 42278 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна