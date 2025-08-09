Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці заявив, що "ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру", а "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України", "дарувати свою землю окупанту українці не будуть", водночас вказавши, що "Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир", пише УНН.

Деталі

"Президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу і яку все одно не закінчити без нас, без України", - зазначив Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому у суботу вранці.

Президент вказав, що "путін не вірив у наших людей і тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну". "Це було його головною помилкою – не зважати на українців. Я вірю в наших людей. Українці сильні. Українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з росією, знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо росії нагород за зроблене", - наголосив Зеленський.

"Український народ заслуговує на мир. Але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і росія має її закінчити. росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни, і саме це проблема, а не щось інше", - сказав Президент.

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть - підкреслив Зеленський.

Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, – вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати - сказав Президент.

Ми готові разом із Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру – миру, який не розвалиться через бажання москви - наголосив Зеленський.

При цьому Президент висловив вдячність "усім нашим людям за те, що ми разом". "Україна є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми – це Україна", - підсумував Зеленський.

Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці