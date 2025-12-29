Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху
Київ • УНН
В більшості областей України спостерігається сніг, подекуди до 30 см. На Прикарпатті складна ситуація, перекрито рух на трасі Р-24, ускладнено рух на трасі Т-02-3 на Вінниччині.
У більшості областей України на ранок сніжно, подекуди - до 30 см снігу, у шести областях місцями засніжені дороги, складна ситуація на Прикарпатті і є перекриття руху на трасі Р-24, ускладнено рух на трасі Т-02-3 на Вінниччині, повідомили у понеділок в Агентстві відновлення, пише УНН.
Погодні умови
У більшості областей країни спостерігається сніг (у Житомирській та Черкаській областях випало до 30 см снігу, в Тернопільській до 15 см, у Львівській, Чернівецькій та Чернігівській до 8 см, у Закарпатській та Сумській областях до 5 см).
На території Івано-Франківської області склалися несприятливі погодні умови (ожеледиця, сильний снігопад, вітер, який спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині, тощо).
Перекриття руху
Для ліквідації наслідків вводиться заборона руху всіх транспортних засобів з 06 год 29 грудня 2025 року на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський 164-170 км.
Про відновлення руху ТЗ буде повідомлено додатково.
Також ускладнення руху виникло у Вінницькій області на дорозі Т-02-3 Турбів – Погребище – Сквира (км 0–43).
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення підрядними організаціями задіяно в роботі 1361 одиницю техніки та 1649 робітників.
Стан проїзду
Покриття на дорогах державного значення переважно мокре, у Закарпатській, Одеській, областях місцями ожеледиця. У Вінницькій Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях місцями засніжене.
На перевальних ділянках доріг переважно сніг. Стан покриття на Абранському, Торунському, Латірському перевалах місцями ожеледиця. На Яблуницькому перевалі снігова каша, на Ужоцькому місцями засніжено. Температура повітря -5-3.
На окремих гірських ділянках доріг державного значення дорожніми організаціями проводиться обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами.
