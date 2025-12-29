$42.060.13
Ексклюзив
15:25 • 42 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 1178 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 8070 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 10377 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17100 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34331 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54008 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58486 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51454 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40359 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху

Київ • УНН

 • 21880 перегляди

В більшості областей України спостерігається сніг, подекуди до 30 см. На Прикарпатті складна ситуація, перекрито рух на трасі Р-24, ускладнено рух на трасі Т-02-3 на Вінниччині.

Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху

У більшості областей України на ранок сніжно, подекуди - до 30 см снігу, у шести областях місцями засніжені дороги, складна ситуація на Прикарпатті і є перекриття руху на трасі Р-24, ускладнено рух на трасі Т-02-3 на Вінниччині, повідомили у понеділок в Агентстві відновлення, пише УНН.

Погодні умови

У більшості областей країни спостерігається сніг (у Житомирській та Черкаській областях випало до 30 см снігу, в Тернопільській до 15 см, у Львівській, Чернівецькій та Чернігівській до 8 см, у Закарпатській та Сумській областях до 5 см).

На території Івано-Франківської області склалися несприятливі погодні умови (ожеледиця, сильний снігопад, вітер, який спричиняє утворення снігових переметів на проїзній частині, тощо).

Перекриття руху

Для ліквідації наслідків вводиться заборона руху всіх транспортних засобів з 06 год 29 грудня 2025 року на ділянці автомобільної дороги загального користування державного значення Р-24 Татарів – Кам'янець-Подільський 164-170 км.

Про відновлення руху ТЗ буде повідомлено додатково.

Також ускладнення руху виникло у Вінницькій області на дорозі Т-02-3 Турбів – Погребище – Сквира (км 0–43).

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення підрядними організаціями задіяно в роботі 1361 одиницю техніки та 1649 робітників.

Стан проїзду 

Покриття на дорогах державного значення переважно мокре, у Закарпатській, Одеській, областях місцями ожеледиця. У Вінницькій Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкаській областях місцями засніжене.

На перевальних ділянках доріг переважно сніг. Стан покриття на Абранському, Торунському, Латірському перевалах місцями ожеледиця. На Яблуницькому перевалі снігова каша, на Ужоцькому місцями засніжено. Температура повітря -5-3.

На окремих гірських ділянках доріг державного значення дорожніми організаціями проводиться обробка покриття доріг протиожеледними матеріалами.

На тлі негоди знеструмлення у семи областях29.12.25, 09:59 • 2968 переглядiв

Юлія Шрамко

Суспільство
Морози в Україні
Техніка
Сніг в Україні
Чернівецька область
Львівська область
Вінницька область
Тернопільська область
Миколаївська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Сумська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Одеська область
Закарпатська область
Чернігівська область
Україна