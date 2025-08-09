Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске заявил, что "мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира", а "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины", "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", в то же время указав, что "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир", пишет УНН.

Детали

"Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с путиным на Аляске. Очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не закончить без нас, без Украины", - отметил Зеленский в видеообращении, обнародованном в субботу утром.

Президент указал, что "путин не верил в наших людей и поэтому принял это свое безнадежное решение попытаться взять Украину". "Это было его главной ошибкой – не считаться с украинцами. Я верю в наших людей. Украинцы сильны. Украинцы защищают свое. Многие в мире стали на сторону Украины за время войны. Даже те, кто с россией, знают, что она совершает зло. Конечно, мы не дадим россии наград за сделанное", - подчеркнул Зеленский.

"Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и россия должна ее закончить. россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", - сказал Президент.

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут - подчеркнул Зеленский.

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать - сказал Президент.

Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми нашими партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желания москвы - подчеркнул Зеленский.

При этом Президент выразил благодарность "всем нашим людям за то, что мы вместе". "Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы – это Украина", - подытожил Зеленский.

