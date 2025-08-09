$41.460.15
48.280.01
ukenru
06:10 • 1590 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 42055 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 42456 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 138372 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 136376 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 77780 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 131412 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 73829 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 52988 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 38211 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2.9м/с
58%
753мм
Популярные новости
Трамп заявил о возможном обмене территориями между Украиной и россией8 августа, 21:10 • 17246 просмотра
В Офисе Президента прокомментировали конфликты гражданских с ТЦК8 августа, 21:56 • 18549 просмотра
путин согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет войска из Донбасса - WSJ8 августа, 22:18 • 27498 просмотра
В двух областях разрешили движение грузовикам во время комендантского часа00:47 • 20719 просмотра
Сопротивление: россияне заставляют жителей на ВОТ Украины устанавливать мессенджер-шпион01:33 • 20135 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 138434 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 95463 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 136440 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 154131 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 116385 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Никол Пашинян
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 154135 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 174363 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 187934 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 192670 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 180729 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
BFM TV
Фокс Ньюс
COVID-19
Пистолет

Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске заявил, что "мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира", а "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины", "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", в то же время указав, что "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир", пишет УНН.

Детали

"Президент Трамп объявил о подготовке своей встречи с путиным на Аляске. Очень далеко от этой войны, которая продолжается на нашей земле, против нашего народа и которую все равно не закончить без нас, без Украины", - отметил Зеленский в видеообращении, обнародованном в субботу утром.

Президент указал, что "путин не верил в наших людей и поэтому принял это свое безнадежное решение попытаться взять Украину". "Это было его главной ошибкой – не считаться с украинцами. Я верю в наших людей. Украинцы сильны. Украинцы защищают свое. Многие в мире стали на сторону Украины за время войны. Даже те, кто с россией, знают, что она совершает зло. Конечно, мы не дадим россии наград за сделанное", - подчеркнул Зеленский.

"Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну нужно заканчивать, и россия должна ее закончить. россия ее начала и затягивает, не слушая никакие дедлайны, и именно это проблема, а не что-то другое", - сказал Президент.

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут

- подчеркнул Зеленский.

Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, – они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать

- сказал Президент.

Мы готовы вместе с Президентом Трампом, вместе со всеми нашими партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желания москвы

- подчеркнул Зеленский.

При этом Президент выразил благодарность "всем нашим людям за то, что мы вместе". "Украина есть. Спасибо всем нашим воинам за то, что мы сохранили независимость. Стойте крепко. Это наша земля, мы – это Украина", - подытожил Зеленский.

Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске09.08.25, 01:42 • 42073 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина