Зеленский подчеркнул необходимость подготовки трехстороннего формата переговоров с США и рф
Киев • УНН
Президент Зеленский подчеркнул необходимость трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и россии. Он отметил, что должно быть прекращение огня и гарантии безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости готовить трехсторонний формат переговоров совместно с США и россией. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.
Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат переговоров. Должно быть прекращение огня. Должны быть гарантии безопасности, и должно быть усиление, если россия не согласится на прекращение огня на Аляске
Напомним
В конце следующей недели, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. США работают над местом для встречи.
Ранее Зеленский заявил, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США.