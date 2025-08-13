$41.430.02
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 13106 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13:29 • 19139 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
12:02 • 41309 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 48550 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 89500 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 45250 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 78597 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 80513 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 36070 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Зеленский подчеркнул необходимость подготовки трехстороннего формата переговоров с США и рф

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Президент Зеленский подчеркнул необходимость трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и россии. Он отметил, что должно быть прекращение огня и гарантии безопасности.

Зеленский подчеркнул необходимость подготовки трехстороннего формата переговоров с США и рф

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости готовить трехсторонний формат переговоров совместно с США и россией. Об этом Зеленский сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, передает корреспондент УНН.

Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат переговоров. Должно быть прекращение огня. Должны быть гарантии безопасности, и должно быть усиление, если россия не согласится на прекращение огня на Аляске 

- сказал Зеленский.

Напомним

В конце следующей недели, вероятно, состоится встреча президента США Дональда Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина. США работают над местом для встречи.

Ранее Зеленский заявил, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США.

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты