Для досягнення результату щодо припинення вогню необхідні три зустрічі - Зеленський

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дійсно хоче завершення війни росії проти України. Для цього необхідні три зустрічі – дві двосторонніх і одна тристороння, вважає Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Президент Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само, як і Україна. Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одна тристороння. І, напевно, після тристоронньої у нас буде результат - пояснив Президент.

Він підкреслив, що Європа має бути свідком того результату, який буде досягнуто. Присутність Європи необхідна.

В принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні – це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи - зазначив Глава держави.

Доповнення

Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Він подякував за чітку позицію щодо неприйняття рішень без участі України та обговорив майбутні контакти.