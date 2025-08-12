Для досягнення результату щодо припинення вогню необхідні три зустрічі - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський вважає, що для завершення війни потрібні дві двосторонні та одна тристороння зустрічі за участі США. Європа має бути свідком результату, що забезпечить безпекові та економічні гарантії для України.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дійсно хоче завершення війни росії проти України. Для цього необхідні три зустрічі – дві двосторонніх і одна тристороння, вважає Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
Президент Трамп дійсно хоче закінчити цю війну, так само, як і Україна. Нам потрібно зробити три зустрічі. Дві двосторонні, одна тристороння. І, напевно, після тристоронньої у нас буде результат
Він підкреслив, що Європа має бути свідком того результату, який буде досягнуто. Присутність Європи необхідна.
В принципі, американська сторона не проти, щоб свідком якогось результату Європа була. Чому я наполягав? Тому що в будь-яких домовленостях у мене немає ніяких гарантій безпеки. Економічні – це ЄС. І я хочу, щоб ми знали, коли ми будемо в ЄС. Тому що нас постійно блокують ті чи інші. І я сказав: щоб це була загальна домовленість, нам потрібна присутність Європи
Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Він подякував за чітку позицію щодо неприйняття рішень без участі України та обговорив майбутні контакти.