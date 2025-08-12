$41.450.06
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
15:14 • 23631 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
14:45 • 24189 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 44577 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 29476 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
12:50 • 33688 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 82349 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
12 серпня, 11:50 • 79902 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
12 серпня, 09:50 • 79135 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30 • 36949 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
Чесного результату можна досягти тільки з Україною й за участю Європи: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Він подякував за чітку позицію щодо неприйняття рішень без участі України та обговорив майбутні контакти.

Чесного результату можна досягти тільки з Україною й за участю Європи: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Діком Схоофом та проінформував його про дипломатичну роботу та контакти з партнерами. Глава держави також подякував Нідерландам за чітку позицію щодо неприйняття будь-яких рішень без участі України, передає УНН.

Говорив із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Дякую за абсолютно чітку позицію та повну підтримку України! Україна та Нідерланди – близькі партнери та справжні друзі. Ми цінуємо такі теплі відносини та значні обсяги допомоги від Нідерландів. Поінформував про дипломатичну роботу та контакти з усіма нашими партнерами. Ми постійно на зв’язку. Позиція Нідерландів дуже чітка: не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України. Дякую! 

- повідомив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що європейські держави є лідерами у підтримці України. Вони також готові взяти участь у реконструкції України.

Справжнього, реального, чесного результату можна досягти тільки з Україною й за участю Європи. Європейські держави – серед лідерів підтримки України зараз, і саме вони готові брати участь у реконструкції нашої країни після закінчення війни 

- зазначив Президент.

Окрім того, Зеленський і Схооф говорили про підготовку майбутніх контактів.

Є хороші речі, спільні проєкти. Домовилися, що команди активно попрацюють над усіма узгодженнями 

- зазначив Зеленський.

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна