Чесного результату можна досягти тільки з Україною й за участю Європи: Зеленський поговорив із прем'єром Нідерландів

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром України Діком Схоофом та проінформував його про дипломатичну роботу та контакти з партнерами. Глава держави також подякував Нідерландам за чітку позицію щодо неприйняття будь-яких рішень без участі України, передає УНН.

Говорив із прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Дякую за абсолютно чітку позицію та повну підтримку України! Україна та Нідерланди – близькі партнери та справжні друзі. Ми цінуємо такі теплі відносини та значні обсяги допомоги від Нідерландів. Поінформував про дипломатичну роботу та контакти з усіма нашими партнерами. Ми постійно на зв’язку. Позиція Нідерландів дуже чітка: не можна ухвалювати жодних рішень про Україну без України. Дякую! - повідомив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що європейські держави є лідерами у підтримці України. Вони також готові взяти участь у реконструкції України.

Справжнього, реального, чесного результату можна досягти тільки з Україною й за участю Європи. Європейські держави – серед лідерів підтримки України зараз, і саме вони готові брати участь у реконструкції нашої країни після закінчення війни - зазначив Президент.

Окрім того, Зеленський і Схооф говорили про підготовку майбутніх контактів.

Є хороші речі, спільні проєкти. Домовилися, що команди активно попрацюють над усіма узгодженнями - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.