Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Згідно із заявою, опублікованою Управлінням комунікацій, під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, а також регіональні та глобальні питання, пише УНН з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Президент Ердоган висловив свою вдячність за прогрес, досягнутий у прямих переговорах між Україною та росією у Стамбулі. Він висловив сподівання, що на наступних раундах на шляху до міцного миру будуть досягнуті вагомі результати щодо припинення вогню.

Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні керівництва та вважає, що створення робочих груп з військових, гуманітарних та політичних питань прокладе шлях до проведення саміту. Він також заявив, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Доповнення

Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва. Головною темою обговорень стане ратифікація угоди про вільну торгівлю між двома країнами.