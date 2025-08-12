Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах

$41.450.06
Ексклюзив
14:45 • 468 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48 • 13167 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29 • 13368 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50 • 16430 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25 • 35500 перегляди
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50 • 36540 перегляди
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50 • 40145 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 23769 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 17535 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
12 серпня, 08:17 • 14203 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Окупанти на Донеччині відрізають водопостачання домівок через відмову від російських документів - ЦНС12 серпня, 05:04
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT12 серпня, 06:46
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня12 серпня, 07:04
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язкамиPhoto13:48
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду12:25
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
11:50 • 36563 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 40169 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закрутокPhoto09:24
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Китай
Європа
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49
Мі-8
Facebook
Starlink
COVID-19
Пістолет

Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Президент Зеленський та Ердоган обговорили двосторонні відносини та регіональні питання. Турецький лідер висловив готовність прийняти саміт та запропонував створити робочі групи.

Ердоган про тристоронню зустріч у переговорах рф-Україна: важливо сформувати робочі групи по ключових сферах

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Згідно із заявою, опублікованою Управлінням комунікацій, під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Україною, а також регіональні та глобальні питання, пише УНН з посиланням на TRT Haber.

Деталі

Президент Ердоган висловив свою вдячність за прогрес, досягнутий у прямих переговорах між Україною та росією у Стамбулі. Він висловив сподівання, що на наступних раундах на шляху до міцного миру будуть досягнуті вагомі результати щодо припинення вогню.

Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти саміт на рівні керівництва та вважає, що створення робочих груп з військових, гуманітарних та політичних питань прокладе шлях до проведення саміту. Він також заявив, що Туреччина продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність України.

Доповнення

Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва. Головною темою обговорень стане ратифікація угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Павло Зінченко

Політика
Стамбул
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ