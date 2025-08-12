Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно заявлению, опубликованному Управлением коммуникаций, во время разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.

Подробности

Президент Эрдоган выразил свою благодарность за прогресс, достигнутый в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Он выразил надежду, что на следующих раундах на пути к прочному миру будут достигнуты весомые результаты по прекращению огня.

Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне руководства и считает, что создание рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам проложит путь к проведению саммита. Он также заявил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дополнение

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Главной темой обсуждений станет ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.