Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам

ukenru
13:48 • 5486 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 7112 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 12497 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 27565 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 29451 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
09:50 • 34655 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30 • 22334 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 17017 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
12 августа, 08:17 • 13907 просмотра
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
12 августа, 06:06 • 14907 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
Популярные новости
Оккупанты в Донецкой области отрезают водоснабжение домов из-за отказа от российских документов - ЦНС12 августа, 05:04 • 12334 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29145 просмотра
Ракетный удар по учебной базе в Украине унес жизни иностранных новобранцев - NYT12 августа, 06:46 • 25755 просмотра
10 летних цветов, пик цветения которых приходится на конец августа12 августа, 07:04 • 37657 просмотра
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto09:24 • 29041 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 29888 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 28857 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 185526 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 128408 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 244404 просмотра
Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Президент Зеленский и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Турецкий лидер выразил готовность принять саммит и предложил создать рабочие группы.

Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Согласно заявлению, опубликованному Управлением коммуникаций, во время разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, а также региональные и глобальные вопросы, пишет УНН со ссылкой на TRT Haber.

Подробности

Президент Эрдоган выразил свою благодарность за прогресс, достигнутый в прямых переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле. Он выразил надежду, что на следующих раундах на пути к прочному миру будут достигнуты весомые результаты по прекращению огня.

Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит на уровне руководства и считает, что создание рабочих групп по военным, гуманитарным и политическим вопросам проложит путь к проведению саммита. Он также заявил, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Дополнение

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Главной темой обсуждений станет ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Павел Зинченко

