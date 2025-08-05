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Ердоган незабаром відвідає Київ: названо лейтмотив візиту

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва. Головною темою обговорень стане ратифікація угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Ердоган незабаром відвідає Київ: названо лейтмотив візиту

Україна готується до візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва. Про це повідомляє Turkiye Today, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ключовою темою дискусій стане ратифікація угоди про вільну торгівлю між двома країнами.

Цей візит вимагає значних зусиль, оскільки є багато питань, які перешкоджають його реалізації

- сказав посол України в Туреччині Наріман Джелял.

За його словами, українська сторона активно працює над організацією візиту. Президент України Володимир Зеленський особисто передав запрошення Ердогану.

Туреччина зацікавлена в підписанні угоди про вільну торгівлю. Ця угода важлива для значної частини нашого бізнесу, хоча для деяких вона може створити напруженість через посилення конкуренції

- наголосив турецький дипломат.

Він додав, що "можна торгувати з росією, але не може бути стратегічного партнерства, яке б захищало інтереси Туреччини".

"Якщо росія атакуватиме Україну, наступним буде Кавказ і, можливо, сама Туреччина", – пояснив Джелял.

Нагадаємо

Наприкінці липня Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у Туреччині незабаром буде накрито стіл миру і ця кривава війна в Україні закінчиться.

Раніше президент США Дональд Трамп не виключив можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

Ердоган допускає переговори з путіним і Трампом цього тижня щодо можливої зустрічі в Стамбулі25.07.25, 14:49 • 10524 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ