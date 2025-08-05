Эрдоган вскоре посетит Киев: назван лейтмотив визита
Киев • УНН
Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Главной темой обсуждений станет ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом сообщает Turkiye Today, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что ключевой темой дискуссий станет ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.
Этот визит требует значительных усилий, поскольку есть много вопросов, которые препятствуют его реализации
По его словам, украинская сторона активно работает над организацией визита. Президент Украины Владимир Зеленский лично передал приглашение Эрдогану.
Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряженность из-за усиления конкуренции
Он добавил, что "можно торговать с Россией, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции".
"Если Россия будет атаковать Украину, следующим будет Кавказ и, возможно, сама Турция", – пояснил Джелял.
Напомним
В конце июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции вскоре будет накрыт стол мира и эта кровавая война в Украине закончится.
Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности трехсторонней встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
Эрдоган допускает переговоры с путиным и Трампом на этой неделе относительно возможной встречи в Стамбуле25.07.25, 14:49 • 10524 просмотра