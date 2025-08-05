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Эрдоган вскоре посетит Киев: назван лейтмотив визита

Киев • УНН

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Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Главной темой обсуждений станет ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Эрдоган вскоре посетит Киев: назван лейтмотив визита

Украина готовится к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом сообщает Turkiye Today, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что ключевой темой дискуссий станет ратификация соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Этот визит требует значительных усилий, поскольку есть много вопросов, которые препятствуют его реализации

- сказал посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По его словам, украинская сторона активно работает над организацией визита. Президент Украины Владимир Зеленский лично передал приглашение Эрдогану.

Турция заинтересована в подписании соглашения о свободной торговле. Это соглашение важно для значительной части нашего бизнеса, хотя для некоторых оно может создать напряженность из-за усиления конкуренции

- подчеркнул турецкий дипломат.

Он добавил, что "можно торговать с Россией, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции".

"Если Россия будет атаковать Украину, следующим будет Кавказ и, возможно, сама Турция", – пояснил Джелял.

Напомним

В конце июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции вскоре будет накрыт стол мира и эта кровавая война в Украине закончится.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил возможности трехсторонней встречи между Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Эрдоган допускает переговоры с путиным и Трампом на этой неделе относительно возможной встречи в Стамбуле25.07.25, 14:49 • 10524 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Киев