Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп припускає можливість тристоронньої зустрічі між Володимиром Зеленським, володимиром путіним та собою. Президент США вважає, що така зустріч мала відбутися раніше.
Президент США Дональд Трамп не виключив можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.
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Відповідаючи на питання, що потрібно, щоб змусити Зеленського і путіна сісти за стіл переговорів, можливо, разом з Трампом, президент США відповів: "Це обов'язково станеться, але мало б статися три місяці тому".
Доповнення
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цього тижня може поговорити з главою кремля володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом, на тлі прагнень зібрати лідерів разом у Стамбулі щодо війни рф проти України.