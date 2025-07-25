Трамп не виключає тристоронньої зустрічі із Зеленським та путіним

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості тристоронньої зустрічі між Президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним, передає УНН.

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Відповідаючи на питання, що потрібно, щоб змусити Зеленського і путіна сісти за стіл переговорів, можливо, разом з Трампом, президент США відповів: "Це обов'язково станеться, але мало б статися три місяці тому".

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цього тижня може поговорити з главою кремля володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом, на тлі прагнень зібрати лідерів разом у Стамбулі щодо війни рф проти України.