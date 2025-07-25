Ердоган допускає переговори з путіним і Трампом цього тижня щодо можливої зустрічі в Стамбулі
Київ • УНН
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливі переговори з володимиром путіним та Дональдом Трампом цього тижня. Він прагне зібрати лідерів у Стамбулі для обговорення війни в Україні.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цього тижня може поговорити з главою кремля володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом, на тлі прагнень зібрати лідерів разом у Стамбулі щодо війни рф проти України, повідомляє Hürriyet, пише УНН.
Я можу поговорити з путіним і Трампом цього тижня. Ми прагнемо зібрати лідерів разом у Стамбулі
Президент Туреччини зазначив, що остання зустріч відбулася в Чирагані у Стамбулі. "Мій міністр закордонних справ сприяв проведенню зустрічі від мого імені. Поки мій міністр закордонних справ проводив там переговори, російська та українська делегації зустрілися та провели свої зустрічі", - зазначив Ердоган.
Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з путіним - МЗС23.07.25, 22:50 • 4124 перегляди