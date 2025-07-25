Ердоган допускає переговори з путіним і Трампом цього тижня щодо можливої зустрічі в Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що цього тижня може поговорити з главою кремля володимиром путіним і президентом США Дональдом Трампом, на тлі прагнень зібрати лідерів разом у Стамбулі щодо війни рф проти України, повідомляє Hürriyet, пише УНН.

Я можу поговорити з путіним і Трампом цього тижня. Ми прагнемо зібрати лідерів разом у Стамбулі - сказав Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що остання зустріч відбулася в Чирагані у Стамбулі. "Мій міністр закордонних справ сприяв проведенню зустрічі від мого імені. Поки мій міністр закордонних справ проводив там переговори, російська та українська делегації зустрілися та провели свої зустрічі", - зазначив Ердоган.

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