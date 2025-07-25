Эрдоган допускает переговоры с путиным и Трампом на этой неделе относительно возможной встречи в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этой неделе может поговорить с главой кремля владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом, на фоне стремлений собрать лидеров вместе в Стамбуле по поводу войны рф против Украины, сообщает Hürriyet, пишет УНН.

Я могу поговорить с путиным и Трампом на этой неделе. Мы стремимся собрать лидеров вместе в Стамбуле - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что последняя встреча состоялась в Чирагане в Стамбуле. "Мой министр иностранных дел способствовал проведению встречи от моего имени. Пока мой министр иностранных дел проводил там переговоры, российская и украинская делегации встретились и провели свои встречи", - отметил Эрдоган.

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