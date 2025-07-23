Зеленский готов хоть завтра встретиться с путиным – МИД

Дедлайна по встрече Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина нет. Зеленский готов хоть завтра встретиться с главой кремля. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий по итогам переговоров в Турции между Украиной и россией, передает УНН.

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"Это активное и длительное предложение, которое может начать действовать в любой момент. Если путин завтра скажет: "Я готов встретиться с Президентом Зеленским", то Президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра. Почему мы настаиваем на встрече лидеров? Понимаем, что в россии есть один человек, который принимает решения. Если нужно принять важное решение, такое как остановка огня, то этот человек должен присутствовать. Почему так трудно сесть и пообщаться? Мы этого не понимаем. Зеленский готов к этому разговору. Но это открытый вопрос, это вопрос к Кремлю", - сказал Тихий.

Напомним

Украина на переговорах в Турции предлагала россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в августе.