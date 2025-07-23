Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів у серпні - Бевз

Україна на переговорах у Туреччині пропонує росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України, член делегації Олександр Бевз за підсумками перемовин з російською стороною у Туреччині, передає УНН.

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"Цього разу ми також запропонували зустріч лідерів, оскільки розуміємо, що фундаментальні проблеми можуть бути вирішені лише на цьому рівні, і українська делегація запропонувала провести цю зустріч у серпні. Чому в серпні? Тому що будь-який день протягом цього терміну підпадає під бачення наших партнерів, включаючи США, і дедлайн, який був встановлений президентом Трампом для пошуку рішення. Тому ми очікуємо, що російська сторона серйозно розгляне можливість проведення зустрічі лідерів цього разу, враховуючи, що це дуже співпадає з тим, що президент Трамп і американські та європейські партнери разом встановили в якості дедлайну", - сказав Бевз.

Нагадаємо

У Стамбулі завершилися перемовини української та російської делегацій.

Українська та російська сторони досягли домовленості про обмін не лише військових, а й цивільних осіб.