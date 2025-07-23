Украина предложила российской стороне провести встречу лидеров в августе - Бевз

Украина на переговорах в Турции предлагает россиянам провести встречу Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в августе. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины, член делегации Александр Бевз по итогам переговоров с российской стороной в Турции, передает УНН.

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"На этот раз мы также предложили встречу лидеров, поскольку понимаем, что фундаментальные проблемы могут быть решены только на этом уровне, и украинская делегация предложила провести эту встречу в августе. Почему в августе? Потому что любой день в течение этого срока подпадает под видение наших партнеров, включая США, и дедлайн, который был установлен президентом Трампом для поиска решения. Поэтому мы ожидаем, что российская сторона серьезно рассмотрит возможность проведения встречи лидеров на этот раз, учитывая, что это очень совпадает с тем, что президент Трамп и американские и европейские партнеры вместе установили в качестве дедлайна", - сказал Бевз.

Напомним

В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций.

Украинская и российская стороны достигли договоренности об обмене не только военных, но и гражданских лиц.