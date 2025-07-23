рф та Україна домовилися про обміни військових та цивільних – росЗМІ

У ході переговорів у Стамбулі українська та російська сторона домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС, яке є пропагандистським ресурсом, передає УНН.

"рф та Україна домовилися про обміни не лише військових, а й цивільних осіб", - повідомило джерело ТАСС.

Доповнення

У Стамбулі завершились переговори української та російської делегацій.

На початку переговорів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловлював надію, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації з меморандумів, якими обмінялися Україна та Росія під час попередньої зустрічі.

Умєров про перемовини з рф: Україна готова до припинення вогню й виступає за зустріч лідерів