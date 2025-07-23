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РФ и Украина договорились об обменах военных и гражданских – росСМИ

Киев • УНН

 • 516 просмотра

В Стамбуле украинская и российская стороны достигли договоренности об обмене не только военных, но и гражданских лиц. Переговоры делегаций уже завершились.

РФ и Украина договорились об обменах военных и гражданских – росСМИ

В ходе переговоров в Стамбуле украинская и российская сторона договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц. Об этом сообщает российское государственное агентство ТАСС, являющееся пропагандистским ресурсом, передает УНН.

"РФ и Украина договорились об обменах не только военных, но и гражданских лиц", - сообщил источник ТАСС.

Дополнение

В Стамбуле завершились переговоры украинской и российской делегаций.

В начале переговоров министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выражал надежду, что в ходе третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми обменялись Украина и Россия во время предыдущей встречи.

Умеров о переговорах с рф: Украина готова к прекращению огня и выступает за встречу лидеров23.07.25, 21:21 • 1894 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
Стамбул
Хакан Фидан
Турция
Украина
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