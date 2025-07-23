Умеров о переговорах с рф: Украина готова к прекращению огня и выступает за встречу лидеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что Украина продолжает переговорный процесс с рф ради достижения устойчивого мира. Киев готов к прекращению огня и выступает за встречу лидеров, передает УНН.

Сегодня, во исполнение поручения Президента Украины, украинская делегация находится в Стамбуле. Перед переговорами провели финальную подготовку с командой. Мы продолжаем переговорный процесс ради достижения справедливого и устойчивого мира – ради возвращения всех наших людей, в том числе детей, которые были незаконно депортированы в Россию - написал Умеров.

Он выразил благодарность Турецкой Республике и лично президенту Эрдогану за последовательную поддержку Украины и за создание платформы для диалога.

Украина готова к прекращению огня. Наша делегация использует каждую – даже малейшую – возможность, чтобы этого достичь. И это возможно. Все технические механизмы прекращения огня хорошо известны. Единственное препятствие – неконструктивная позиция Москвы - заявил Умеров.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что Украина последовательно выступает за встречу лидеров.

Мы были готовы к ней вчера. Готовы сегодня. И будем готовы завтра. Такая встреча способна разблокировать реальный политический прогресс. россия должна продемонстрировать готовность - отметил Умеров.

Дополнение

Сегодня, 23 июля начались переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Также в нее входит, в частности, советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник путина владимир мединский.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.

Также Зеленский заявлял, что на переговорах в Турции представители Украины будут настаивать на необходимости полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.