Зеленський визначив делегацію для переговорів з рф у Стамбулі 23 липня
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський указом №539/2025 створив делегацію для переговорів про мир з міжнародними партнерами та рф. Переговори відбудуться 23 липня 2025 року в Стамбулі, Туреччина, під керівництвом Рустема Умєрова.
Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня. До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей, ідеться в указі №539/2025 від 22 липня, пише УНН.
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"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (23 липня 2025 року, місто Стамбул, Турецька Республіка)", - ідеться у тексті указу.
Як вказано, делегацію утворено в такому складі:
- Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
- Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України;
- Олександр Дьяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;
- Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за
згодою);
- Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення
службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
- Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
- Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права -
заступник начальника управління міжнародного та операційного права
Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
- Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Указом затверджено директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно).
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