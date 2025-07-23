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Зеленський визначив делегацію для переговорів з рф у Стамбулі 23 липня

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Президент України Володимир Зеленський указом №539/2025 створив делегацію для переговорів про мир з міжнародними партнерами та рф. Переговори відбудуться 23 липня 2025 року в Стамбулі, Туреччина, під керівництвом Рустема Умєрова.

Зеленський визначив делегацію для переговорів з рф у Стамбулі 23 липня

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня. До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей, ідеться в указі №539/2025 від 22 липня, пише УНН.

Деталі

"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (23 липня 2025 року, місто Стамбул, Турецька Республіка)", - ідеться у тексті указу.

Як вказано, делегацію утворено в такому складі:

  1. Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації;
    1. Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України;
      1. Олександр Дьяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
        1. Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України;
          1. Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);
            1. Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України;
              1. Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України;
                1. Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
                  1. Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України;
                    1. Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
                      1. Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
                        1. Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
                          1. Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України;
                            1. Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

                              Указом затверджено директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно).

                              Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23.07.25, 09:28 • 18255 переглядiв

                              Юлія Шрамко

                              Юлія Шрамко

                              ВійнаПолітика
                              Рустем Умєров
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                              Gold
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                              Gas TTF
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