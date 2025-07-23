Зеленський визначив делегацію для переговорів з рф у Стамбулі 23 липня

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію для мирних переговорів з міжнародними партнерами та рф у Стамбулі в Туреччині 23 липня. До складу делегації на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим увійшли загалом 14 людей, ідеться в указі №539/2025 від 22 липня, пише УНН.

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"Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками російської федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру (23 липня 2025 року, місто Стамбул, Турецька Республіка)", - ідеться у тексті указу.

Як вказано, делегацію утворено в такому складі:

Рустем Умєров - секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації; Олександр Бевз - радник керівника Офісу Президента України; Олександр Дьяков - заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України; Сергій Кислиця - перший заступник міністра закордонних справ України; Юрій Ковбаса - представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою); Георгій Кузьмичов - офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України; Олег Луговський - перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України; Євгеній Острянський - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; Олександр Поклад - заступник голови Служби безпеки України; Вадим Скібіцький - заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Андрій Фомін - начальник відділу міжнародного права - заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України; Олексій Шевченко - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України; Олександр Шеріхов - старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України; Євген Шинкарьов - заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Указом затверджено директиви делегації України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України, а також із представниками рф щодо досягнення справедливого і сталого миру (додаються, таємно).

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