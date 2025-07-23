Зеленский определил делегацию для переговоров с РФ в Стамбуле 23 июля
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский указом №539/2025 создал делегацию для переговоров о мире с международными партнерами и РФ. Переговоры состоятся 23 июля 2025 года в Стамбуле, Турция, под руководством Рустема Умерова.
Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и РФ в Стамбуле, Турция, 23 июля. В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек, говорится в указе №539/2025 от 22 июля, пишет УНН.
Детали
"Сформировать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (23 июля 2025 года, город Стамбул, Турецкая Республика)", - говорится в тексте указа.
Как указано, делегация сформирована в следующем составе:
- Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
- Александр Бевз - советник руководителя Офиса Президента Украины;
- Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
- Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
- Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию);
- Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
- Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
- Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
- Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
- Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
- Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Указом утверждены директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно).
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