Зеленский определил делегацию для переговоров с РФ в Стамбуле 23 июля

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и РФ в Стамбуле, Турция, 23 июля. В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек, говорится в указе №539/2025 от 22 июля, пишет УНН.

Детали

"Сформировать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (23 июля 2025 года, город Стамбул, Турецкая Республика)", - говорится в тексте указа.

Как указано, делегация сформирована в следующем составе:

Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации; Александр Бевз - советник руководителя Офиса Президента Украины; Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины; Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины; Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию); Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины; Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины; Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины; Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины; Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины; Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Указом утверждены директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно).

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