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Зеленский определил делегацию для переговоров с РФ в Стамбуле 23 июля

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский указом №539/2025 создал делегацию для переговоров о мире с международными партнерами и РФ. Переговоры состоятся 23 июля 2025 года в Стамбуле, Турция, под руководством Рустема Умерова.

Зеленский определил делегацию для переговоров с РФ в Стамбуле 23 июля

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для мирных переговоров с международными партнерами и РФ в Стамбуле, Турция, 23 июля. В состав делегации во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым вошли в общей сложности 14 человек, говорится в указе №539/2025 от 22 июля, пишет УНН.

Детали

"Сформировать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации по достижению справедливого и устойчивого мира (23 июля 2025 года, город Стамбул, Турецкая Республика)", - говорится в тексте указа.

Как указано, делегация сформирована в следующем составе:

  1. Рустем Умеров - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава делегации;
    1. Александр Бевз - советник руководителя Офиса Президента Украины;
      1. Александр Дьяков - заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;
        1. Сергей Кислица - первый заместитель министра иностранных дел Украины;
          1. Юрий Ковбаса - представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию);
            1. Георгий Кузьмичев - офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины;
              1. Олег Луговский - первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины;
                1. Евгений Острянский - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                  1. Александр Поклад - заместитель председателя Службы безопасности Украины;
                    1. Вадим Скибицкий - заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины;
                      1. Андрей Фомин - начальник отдела международного права - заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                        1. Алексей Шевченко - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                          1. Александр Шерихов - старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;
                            1. Евгений Шинкарев - заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

                              Указом утверждены директивы делегации Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины, а также с представителями РФ по достижению справедливого и устойчивого мира (прилагаются, секретно).

                              Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать23.07.25, 09:28 • 17737 просмотров

                              Юлия Шрамко

                              Юлия Шрамко

                              Войнаполитика
                              Рустем Умеров
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                              Gold
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                              Gas TTF
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