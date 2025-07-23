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Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
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Україна наполягає на безумовному припинення вогню - Умєров
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Умєров про перемовини з рф: Україна готова до припинення вогню й виступає за зустріч лідерів

Київ • УНН

 • 2518 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що Україна продовжує переговори з рф у Стамбулі заради сталого миру, висловлюючи готовність до припинення вогню та зустрічі лідерів. Українська делегація прагне повернути всіх депортованих осіб, включаючи дітей, та наполягає на повному припиненні вогню.

Умєров про перемовини з рф: Україна готова до припинення вогню й виступає за зустріч лідерів

Секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що заявив, що Україна продовжує переговорний процес з рф заради досягнення сталого миру. Київ готовий до припинення вогню й виступає за зустріч лідерів, передає УНН.

Сьогодні, на виконання доручення Президента України, українська делегація перебуває у Стамбулі. Перед перемовинами провели фінальну підготовку з командою. Ми продовжуємо переговорний процес заради досягнення справедливого і сталого миру – заради повернення всіх наших людей, зокрема дітей, яких було незаконно депортовано до росії

- написав Умєров.

Він висловив вдячність Турецькій Республіці та особисто президенту Ердогану за послідовну підтримку України та за створення платформи для діалогу.

Україна готова до припинення вогню. Наша делегація використовує кожну – навіть найменшу – можливість, щоб цього досягти. І це можливо. Усі технічні механізми припинення вогню добре відомі. Єдина перешкода – неконструктивна позиція москви

- заявив Умєров.

Також секретар РНБО наголосив, що Україна послідовно виступає за зустріч лідерів.

Ми були готові до неї вчора. Готові сьогодні. І будемо готові завтра. Така зустріч здатна розблокувати реальний політичний прогрес. росія має продемонструвати готовність

- зазначив Умєров.

Доповнення

Сьогодні, 23 липня розпочалися перемовини між українською та російською делегаціями у Стамбулі.

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також до неї входить, зокрема,  радник керівника Офісу Президента України, Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолює помічник путіна володимир мединський.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна під час нової зустрічі представників у Туреччині з російською стороною хоче обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів.

Також Зеленський заявляв, що на  перемовинах у Туреччині представники України наполягатимуть на необхідності повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Рустем Умєров
Рада національної безпеки і оборони України
Міністерство закордонних справ України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
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Стамбул
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