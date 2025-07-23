У Стамбулі розпочалися перемовини делегацій України та росії

Розпочалися перемовини між українською та російською делегаціями у Стамбулі, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

Деталі

У РНБО підтвердили початок перемовин між сторонами.

На початку виступив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Наш президент Ердоган є лідером, який роками несе факел миру в нашому охопленому конфліктами регіоні. Туреччина під його керівництвом з першого дня докладає інтенсивних зусиль для досягнення миру між росією та Україною. Ми досягли важливих результатів у перших двох раундах переговорів. Ми раді бачити, що обміни полоненими, які відбулися були високо оцінені міжнародним співтоваривством з точки зору гуманітарних результатів. Ми сподіваємося, що під час третього раунду сторони проведуть змістовні та орієнтовані на результат консультації щодо меморандумів якими вони обмінялися - заявив на початку Фідан.

Він наголосив, що кінцевою метою є припинення вогню, що відкриє шлях до миру.

Доповнення

Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Також до неї входить, зокрема, радник керівника Офісу Президента України, Олександр Бевз, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Російську делегацію очолює помічник путіна володимир мединський.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна під час нової зустрічі представників у Туреччині з російською стороною хоче обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів.

Також Зеленський заявляв, що на перемовинах у Туреччині представники України наполягатимуть на необхідності повного припинення вогню, зокрема ударів по цивільній інфраструктурі.