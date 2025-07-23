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В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и россии
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В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и россии
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В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и россии

Киев • УНН

 • 4812 просмотра

В Стамбуле стартовали переговоры между украинской и российской делегациями. Украинская сторона намерена обсудить возвращение пленных, детей, встречу лидеров и полное прекращение огня.

В Стамбуле начались переговоры делегаций Украины и россии

Переговоры между украинской и российской делегациями начались в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Детали

В СНБО подтвердили начало переговоров между сторонами.

В начале выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Наш президент Эрдоган является лидером, который годами несет факел мира в нашем охваченном конфликтами регионе. Турция под его руководством с первого дня прилагает интенсивные усилия для достижения мира между Россией и Украиной. Мы достигли важных результатов в первых двух раундах переговоров. Мы рады видеть, что обмены пленными, которые состоялись, были высоко оценены международным сообществом с точки зрения гуманитарных результатов. Мы надеемся, что во время третьего раунда стороны проведут содержательные и ориентированные на результат консультации по меморандумам, которыми они обменялись.

- заявил в начале Фидан.

Он подчеркнул, что конечной целью является прекращение огня, что откроет путь к миру.

Дополнение

Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Также в нее входит, в частности, советник руководителя Офиса Президента Украины Александр Бевз, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Российскую делегацию возглавляет помощник путина Владимир Мединский.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.

Также Зеленский заявлял, что на переговорах в Турции представители Украины будут настаивать на необходимости полного прекращения огня, в частности ударов по гражданской инфраструктуре.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Рустем Умеров
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Сергей Кислыця
Стамбул
Турция
Владимир Зеленский
Украина
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