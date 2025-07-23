Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з путіним - МЗС
Київ • УНН
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з володимиром путіним у будь-який момент. Україна наполягає на зустрічі лідерів для прийняття важливих рішень, зокрема щодо припинення вогню.
Дедлайну щодо зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна немає. Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з очільником кремля. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий за підсумками перемовин у Туреччині між Україною та росією, передає УНН.
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"Це активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент. Якщо путін завтра скаже: "Я готовий зустрітися з Президентом Зеленським", то Президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Розуміємо, що в росії є одна людина, яка приймає рішення. Якщо потрібно зробити важливе рішення таке, як зупинка вогню, то ця людина має бути присутня. Чому так важко сісти і поспілкуватися? Ми цього не розуміємо. Зеленський готовий до цієї розмови. Але це відкрите питання, це питання до кремля", - сказав Тихий.
Нагадаємо
Україна на переговорах у Туреччині пропонувала росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні.