Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з путіним - МЗС

Дедлайну щодо зустрічі Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна немає. Зеленський готовий хоч завтра зустрітися з очільником кремля. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий за підсумками перемовин у Туреччині між Україною та росією, передає УНН.

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"Це активна і тривала пропозиція, яка може почати діяти в будь-який момент. Якщо путін завтра скаже: "Я готовий зустрітися з Президентом Зеленським", то Президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися завтра. Чому ми наполягаємо на зустрічі лідерів? Розуміємо, що в росії є одна людина, яка приймає рішення. Якщо потрібно зробити важливе рішення таке, як зупинка вогню, то ця людина має бути присутня. Чому так важко сісти і поспілкуватися? Ми цього не розуміємо. Зеленський готовий до цієї розмови. Але це відкрите питання, це питання до кремля", - сказав Тихий.

Нагадаємо

Україна на переговорах у Туреччині пропонувала росіянами провести зустріч Президента України Володимира Зеленського й російського диктатора володимира путіна у серпні.