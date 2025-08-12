$41.450.06
Ексклюзив
15:14
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
14:45
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
13:48
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
13:29
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12:50
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
12:25
БАДи під тиском реформи: оператори ринку закликають до змін і подовження перехідного періоду
Ексклюзив
11:50
Новий штам COVID-19 "Stratus" шириться Україною: в чому його особливості та кому загрожує
Ексклюзив
09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
12 серпня, 09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
12 серпня, 09:00
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
Імітовані домовленості лише підштовхнуть росію до нових агресивних кроків: Зеленський розповів деталі розмови з Ердоганом

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з Ердоганом, подякувавши за посередництво. Обговорили дипломатичні перспективи та готовність Туреччини організувати саміт за участі чотирьох країн.

Імітовані домовленості лише підштовхнуть росію до нових агресивних кроків: Зеленський розповів деталі розмови з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили дипломатичні перспективи, роль Туреччини у врегулюванні війни та спільні кроки на міжнародній арені. Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну та теплу розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами українського лідера, Туреччина та її народ стабільно демонструють щиру підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Окремо Зеленський подякував Ердогану за посередницьку роль у переговорах, що відбувалися у Стамбулі за участі російської сторони. Під час обговорення нинішньої дипломатичної ситуації Ердоган наголосив, що будь-які перемовини без участі України не можуть забезпечити тривалий мир. Обидва президенти одностайно підкреслили: імітовані домовленості лише підштовхнуть росію до нових агресивних кроків.

Зеленський заявив, що Україна готова розглядати різні формати зустрічей для припинення війни та зупинення загибелі людей. У відповідь Ердоган підтвердив готовність Туреччини організувати саміт за участю лідерів України, США, росії та Туреччини.

Крім того, сторони обговорили підготовку заходів на найвищому рівні, які Україна планує провести під час Генеральної Асамблеї ООН. Лідери домовилися працювати над залученням Туреччини до цих ініціатив.

Нагадаємо

Президент Зеленський та Ердоган обговорили двосторонні відносини та регіональні питання. Турецький лідер висловив готовність прийняти саміт та запропонував створити робочі групи.

Степан Гафтко

Політика
Генеральна Асамблея ООН
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна