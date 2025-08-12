Імітовані домовленості лише підштовхнуть росію до нових агресивних кроків: Зеленський розповів деталі розмови з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Обговорили дипломатичні перспективи, роль Туреччини у врегулюванні війни та спільні кроки на міжнародній арені. Про це повідомив Зеленський у своєму Telegram, пише УНН.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовну та теплу розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами українського лідера, Туреччина та її народ стабільно демонструють щиру підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Окремо Зеленський подякував Ердогану за посередницьку роль у переговорах, що відбувалися у Стамбулі за участі російської сторони. Під час обговорення нинішньої дипломатичної ситуації Ердоган наголосив, що будь-які перемовини без участі України не можуть забезпечити тривалий мир. Обидва президенти одностайно підкреслили: імітовані домовленості лише підштовхнуть росію до нових агресивних кроків.

Зеленський заявив, що Україна готова розглядати різні формати зустрічей для припинення війни та зупинення загибелі людей. У відповідь Ердоган підтвердив готовність Туреччини організувати саміт за участю лідерів України, США, росії та Туреччини.

Крім того, сторони обговорили підготовку заходів на найвищому рівні, які Україна планує провести під час Генеральної Асамблеї ООН. Лідери домовилися працювати над залученням Туреччини до цих ініціатив.

Нагадаємо

