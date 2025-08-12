$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 10361 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 11234 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 26571 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 20105 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 22881 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 47562 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 46727 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 48941 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 25282 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 18332 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам: Зеленский рассказал детали разговора с Эрдоганом

Киев • УНН

 • 646 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с Эрдоганом, поблагодарив за посредничество. Обсудили дипломатические перспективы и готовность Турции организовать саммит с участием четырех стран.

Имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам: Зеленский рассказал детали разговора с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудили дипломатические перспективы, роль Турции в урегулировании войны и совместные шаги на международной арене. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram, пишет УНН.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательном и теплом разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам украинского лидера, Турция и ее народ стабильно демонстрируют искреннюю поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Отдельно Зеленский поблагодарил Эрдогана за посредническую роль в переговорах, проходивших в Стамбуле с участием российской стороны. Во время обсуждения нынешней дипломатической ситуации Эрдоган подчеркнул, что любые переговоры без участия Украины не могут обеспечить длительный мир. Оба президента единодушно подчеркнули: имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам.

Зеленский заявил, что Украина готова рассматривать различные форматы встреч для прекращения войны и остановки гибели людей. В ответ Эрдоган подтвердил готовность Турции организовать саммит с участием лидеров Украины, США, России и Турции.

Кроме того, стороны обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне, которые Украина планирует провести во время Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры договорились работать над привлечением Турции к этим инициативам.

Напомним

Президент Зеленский и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Турецкий лидер выразил готовность принять саммит и предложил создать рабочие группы.

Степан Гафтко

политика
Генеральная Ассамблея ООН
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина