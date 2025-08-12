Имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам: Зеленский рассказал детали разговора с Эрдоганом
Киев • УНН
Президент Зеленский провел разговор с Эрдоганом, поблагодарив за посредничество. Обсудили дипломатические перспективы и готовность Турции организовать саммит с участием четырех стран.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсудили дипломатические перспективы, роль Турции в урегулировании войны и совместные шаги на международной арене. Об этом сообщил Зеленский в своем Telegram, пишет УНН.
Детали
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о содержательном и теплом разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам украинского лидера, Турция и ее народ стабильно демонстрируют искреннюю поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Отдельно Зеленский поблагодарил Эрдогана за посредническую роль в переговорах, проходивших в Стамбуле с участием российской стороны. Во время обсуждения нынешней дипломатической ситуации Эрдоган подчеркнул, что любые переговоры без участия Украины не могут обеспечить длительный мир. Оба президента единодушно подчеркнули: имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам.
Зеленский заявил, что Украина готова рассматривать различные форматы встреч для прекращения войны и остановки гибели людей. В ответ Эрдоган подтвердил готовность Турции организовать саммит с участием лидеров Украины, США, России и Турции.
Кроме того, стороны обсудили подготовку мероприятий на высшем уровне, которые Украина планирует провести во время Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры договорились работать над привлечением Турции к этим инициативам.
Напомним
Президент Зеленский и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы. Турецкий лидер выразил готовность принять саммит и предложил создать рабочие группы.