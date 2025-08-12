Честного результата можно достичь только с Украиной и при участии Европы: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Диком Схоофом и проинформировал его о дипломатической работе и контактах с партнерами. Глава государства также поблагодарил Нидерланды за четкую позицию относительно непринятия каких-либо решений без участия Украины, передает УНН.

Говорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Спасибо за абсолютно четкую позицию и полную поддержку Украины! Украина и Нидерланды – близкие партнеры и настоящие друзья. Мы ценим такие теплые отношения и значительные объемы помощи от Нидерландов. Проинформировал о дипломатической работе и контактах со всеми нашими партнерами. Мы постоянно на связи. Позиция Нидерландов очень четкая: нельзя принимать никаких решений об Украине без Украины. Спасибо! - сообщил Зеленский.

Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам

Зеленский подчеркнул, что европейские государства являются лидерами в поддержке Украины. Они также готовы принять участие в реконструкции Украины.

Настоящего, реального, честного результата можно достичь только с Украиной и при участии Европы. Европейские государства – среди лидеров поддержки Украины сейчас, и именно они готовы участвовать в реконструкции нашей страны после окончания войны - отметил Президент.

Кроме того, Зеленский и Схооф говорили о подготовке будущих контактов.

Есть хорошие вещи, совместные проекты. Договорились, что команды активно поработают над всеми согласованиями - отметил Зеленский.

Имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам: Зеленский рассказал детали разговора с Эрдоганом

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.