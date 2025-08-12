Честного результата можно достичь только с Украиной и при участии Европы: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 2728 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 24658 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 24983 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 45716 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 30037 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 34494 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 85896 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 83238 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 82190 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 38424 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
50%
755мм
Популярные новости
Сезонные заготовки: 5 простых и вкусных рецептов августовских закрутокPhoto12 августа, 09:24 • 82074 просмотра
Интерпол категорически отказывается объявлять в розыск российских военных преступников – Офис Генпрокурора12 августа, 11:05 • 9682 просмотра
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС14:20 • 23359 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 12316 просмотра
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путинымPhoto15:59 • 13022 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты17:43 • 2728 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 5618 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
15:14 • 24658 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto13:48 • 45716 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 85896 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Виталий Кличко
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Турция
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo18:19 • 280 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка15:52 • 12374 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 76719 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 45508 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 201813 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
Хранитель
Ми-8
Facebook

Честного результата можно достичь только с Украиной и при участии Европы: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Киев • УНН

 • 448 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он поблагодарил за четкую позицию относительно непринятия решений без участия Украины и обсудил будущие контакты.

Честного результата можно достичь только с Украиной и при участии Европы: Зеленский поговорил с премьером Нидерландов

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Украины Диком Схоофом и проинформировал его о дипломатической работе и контактах с партнерами. Глава государства также поблагодарил Нидерланды за четкую позицию относительно непринятия каких-либо решений без участия Украины, передает УНН.

Говорил с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Спасибо за абсолютно четкую позицию и полную поддержку Украины! Украина и Нидерланды – близкие партнеры и настоящие друзья. Мы ценим такие теплые отношения и значительные объемы помощи от Нидерландов. Проинформировал о дипломатической работе и контактах со всеми нашими партнерами. Мы постоянно на связи. Позиция Нидерландов очень четкая: нельзя принимать никаких решений об Украине без Украины. Спасибо! 

- сообщил Зеленский.

Эрдоган о трехсторонней встрече в переговорах РФ-Украина: важно сформировать рабочие группы по ключевым сферам12.08.25, 17:09 • 2170 просмотров

Зеленский подчеркнул, что европейские государства являются лидерами в поддержке Украины. Они также готовы принять участие в реконструкции Украины.

Настоящего, реального, честного результата можно достичь только с Украиной и при участии Европы. Европейские государства – среди лидеров поддержки Украины сейчас, и именно они готовы участвовать в реконструкции нашей страны после окончания войны 

- отметил Президент.

Кроме того, Зеленский и Схооф говорили о подготовке будущих контактов.

Есть хорошие вещи, совместные проекты. Договорились, что команды активно поработают над всеми согласованиями 

- отметил Зеленский.

Имитированные договоренности лишь подтолкнут Россию к новым агрессивным шагам: Зеленский рассказал детали разговора с Эрдоганом12.08.25, 18:28 • 1712 просмотров

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не подарят свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина