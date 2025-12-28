Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого
Київ • УНН
Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом перенесено на 13:00 за місцевим часом, що на дві години раніше. Причини зміни часу не повідомляються, але такі коригування не є надзвичайними.
Сьогоднішня зустріч Президента України Володимира Зеленського із американським колегою Дональдом Трампом відбудеться раніше ніж було заплановано, повідомляє УНН з посилання на графік глави США.
Двосторонню розмову перенесено на 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) — на дві години раніше, ніж передбачалося спочатку.
Щодо причини зміни часу не повідомляється. Однак такі коригування не є чимось надзвичайним.
Додамо, що Президент Зеленський вже прибув до США.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський після спілкування з західними партнерами заявив, що Україні потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб російський диктатор володимир путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни.