27 грудня, 20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом перенесено на 13:00 за місцевим часом, що на дві години раніше. Причини зміни часу не повідомляються, але такі коригування не є надзвичайними.

Сьогоднішня зустріч Президента України Володимира Зеленського із американським колегою Дональдом Трампом відбудеться раніше ніж було заплановано, повідомляє УНН з посилання на графік глави США. 

Двосторонню розмову перенесено на 13:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом) — на дві години раніше, ніж передбачалося спочатку.

Щодо причини зміни часу не повідомляється. Однак такі коригування не є чимось надзвичайним. 

Додамо, що Президент Зеленський вже прибув до США. 

Нагадаємо 

Президент Володимир Зеленський після спілкування з західними партнерами заявив, що Україні потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб російський диктатор володимир путін не зміг маніпулювати та уникати реального і справедливого закінчення війни.

Євген Царенко

