17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
15:14
Для достижения результата по прекращению огня необходимы три встречи - Зеленский

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Президент Зеленский считает, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США. Европа должна быть свидетелем результата, который обеспечит гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины.

Для достижения результата по прекращению огня необходимы три встречи - Зеленский

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно хочет завершения войны россии против Украины. Для этого необходимы три встречи – две двусторонних и одна трехсторонняя, считает Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Президент Трамп действительно хочет закончить эту войну, так же, как и Украина. Нам нужно провести три встречи. Две двусторонние, одна трехсторонняя. И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат 

- пояснил Президент.

Он подчеркнул, что Европа должна быть свидетелем того результата, который будет достигнут. Присутствие Европы необходимо.

В принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была. Почему я настаивал? Потому что в любых договоренностях у меня нет никаких гарантий безопасности. Экономические – это ЕС. И я хочу, чтобы мы знали, когда мы будем в ЕС. Потому что нас постоянно блокируют те или иные. И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы 

- отметил Глава государства.

Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он поблагодарил за четкую позицию относительно непринятия решений без участия Украины и обсудил будущие контакты.

Павел Зинченко

