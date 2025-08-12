Для достижения результата по прекращению огня необходимы три встречи - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский считает, что для завершения войны нужны две двусторонние и одна трехсторонняя встречи с участием США. Европа должна быть свидетелем результата, который обеспечит гарантии безопасности и экономические гарантии для Украины.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно хочет завершения войны россии против Украины. Для этого необходимы три встречи – две двусторонних и одна трехсторонняя, считает Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.
Президент Трамп действительно хочет закончить эту войну, так же, как и Украина. Нам нужно провести три встречи. Две двусторонние, одна трехсторонняя. И, наверное, после трехсторонней у нас будет результат
Он подчеркнул, что Европа должна быть свидетелем того результата, который будет достигнут. Присутствие Европы необходимо.
В принципе, американская сторона не против, чтобы свидетелем какого-то результата Европа была. Почему я настаивал? Потому что в любых договоренностях у меня нет никаких гарантий безопасности. Экономические – это ЕС. И я хочу, чтобы мы знали, когда мы будем в ЕС. Потому что нас постоянно блокируют те или иные. И я сказал: чтобы это была общая договоренность, нам нужно присутствие Европы
Дополнение
Президент Зеленский провел разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он поблагодарил за четкую позицию относительно непринятия решений без участия Украины и обсудил будущие контакты.